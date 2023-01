MIUI a une nouvelle fonction qui vous permettra de gagner de l’argent avec votre mobile Xiaomi

in

MIUI 14 introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « App Vault », qui vous permettra de vendre vos propres widgets à d’autres utilisateurs et de gagner de l’argent.

La dernière version de MIUI sur un Xiaomi 12

Le fait que MIUI 14 ait déjà été présenté n’implique pas que la marque ait décidé d’arrêter de développer de nouvelles fonctions. Xiaomi continue de travailler sur l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans sa couche de personnalisation avant son arrivée sur le marché mondial, et récemment nous avons pu découvrir un caractéristique la plus intéressantece qui permettra aux utilisateurs gagner de l’argent via leurs mobiles.

C’est un nouvel outil dans le déjà connu Coffre-fort d’applications MIUIqui sera disponible à partir de MIUI 14. Comme ils l’ont indiqué via le canal MIUIes, il se compose d’un magasin de widgets où les utilisateurs de MIUI pourront vendez vos créations à d’autres personnes dans le monde.

MIUI 14 inclura un magasin de widgets dans le coffre d’applications

Bien que le coffre-fort d’applications ne soit pas quelque chose de nouveau dans MIUI, c’est la section « Découvrir » disponible avec le version 5.5.58 de l’application. Cette rubrique regroupe widgets créés par d’autres utilisateurs de MIUIqu’ils peuvent mettre en vente et ainsi gagner de l’argent avec leurs créations.

Ceux qui décident de payer pourront utiliser ces widgets sur l’écran d’accueil de leurs téléphones Xiaomi. Certains seront offerts gratuitement, et d’autres seront payants. En ce sens, il n’est pas clair si Xiaomi proposera nouveaux outils de conception de widgets avec lequel pouvoir créer des créations à partir de l’appareil Xiaomi lui-même, ou s’il sera nécessaire de recourir à des outils externes.

Les 11 Xiaomi qui vont passer à MIUI 14 avant les autres

Pour l’instant, oui, cette fonction est disponible en version chinoise de la ROM MIUI 14, et il n’est pas clair si elle finira par arriver dans les versions EEE et Global. Nous devrons attendre que la mise à jour soit déployée dans le reste des pays en dehors de la Chine pour pouvoir lever tout doute.

