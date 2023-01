Liste des acteurs et personnages de « Scandale, histoire d’une obsession »: qui est qui dans la série Telecinco

« Scandale, histoire d’une obsession» est une série Mediaset espagnole créée et produite par Aurora Guerra (« El secreto de Puente Viejo », « Acacias 38 »). La fiction en huit épisodes suit Inés, une femme de 42 ans qui s’engage avec un adolescent et se laisse emporter par ses pulsions sans se soucier de ce que cela affecte son entourage.

La série qui sera diffusée le 11 janvier 2023 sur Telecinco Il a été enregistré dans divers endroits en dehors de la Communauté de Madrid et dans des enclaves de la Communauté valencienne telles que Denia, Cullera, Castellón ou la capitale valencienne.

« Scandale, histoire d’une obsession», qui a une intrigue fermée, a Alexandra Jiménez et Fernando Líndez comme protagonistes, tandis que des acteurs tels que Víctor Duplá, Eve Ryan, Celia Freijeiro, Íñigo de la Iglesia, Antonio Gil, Carlos Serrano et Alba Gutiérrez font également partie du casting. Mais Qui est qui dans la nouvelle série espagnole ?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DANS « SCANDALO, RELATO DE UN OBSESIÓN »

1. Alexandra Jimenez comme Inès

Alexandra Jiménez, connue pour son rôle d’Africa dans « Los Serrano » et pour des projets tels que « La pecera de Eva », « La zona », « El inocente » ou « Spanish movie », assume le rôle d’Inés, une 42- une femme d’un an qui ne traverse pas son meilleur moment et essaie de tout mettre fin, mais un adolescent l’empêche de mettre fin à ses jours.

Alexandra Jiménez en Inés dans la série espagnole « Scandale, histoire d’une obsession » (Photo : Mediaset)

2. Fernando Lindez comme Hugo

Fernando Líndez, le mannequin de 22 ans qui a joué dans « Skam », la série Movistar Plus+ et tourne la septième saison de « Élite », donne vie à Hugo, un adolescent de 15 ans qui sauve Inés de la mar, devient obsédée par elle et entame une relation qui leur apporte de nombreux problèmes.

Fernando Líndez dans le rôle d’Hugo dans la série espagnole « Scandale, histoire d’une obsession » (Photo : Mediaset)

3. Victor Dupla dans le rôle d’Antonio

Víctor Duplá, qui est apparu dans « Hôpital central », « Syndrome d’Ulysse », « 18 repas », « Un autre », « L’amour est pour toujours », « Le ministère du temps », « Fariña » et « Dis-moi comment c’est arrivé ”, incarne Antonio, le mari d’Inés.

Víctor Duplá dans le rôle d’Antonio dans la série espagnole « Scandale, histoire d’une obsession » (Photo : Mediaset)

4. Eve Ryan comme Ainara

Eve Ryan, connue pour « Seeing Smoke », « Double Take » et « The Weeping man », est chargée d’incarner Ainara, la fille d’Inés et d’Antonio. La jeune femme sera l’une des plus touchées par la relation de sa mère avec Hugo.

Eve Ryan dans le rôle d’Ainara dans la série espagnole « Scandale, histoire d’une obsession » (Photo : Mediaset)

5. Antonio Gil comme Tomas

Dans « Scandale, histoire d’une obsession”, Antonio Gil, connu pour jouer Oleg Yasikov depuis la deuxième saison de « La Reina del Sur » et pour faire partie du casting de la série « Alba », est chargé de donner vie à Tomás, le père d’Hugo.