Le film romantique avec Meryl Streep et Robert De Niro qui a fait un flop et dont peu s’en souviennent

Cinéma

A l’occasion d’un nouvel anniversaire pour Meryl Streep, on se souvient d’un de ses films qui n’a pas eu le succès escompté, puisqu’elle a partagé le rôle principal avec Robert De Niro. Regardez ce que c’est !

© ParamountLe film romantique avec Meryl Streep et Robert De Niro qui a été un flop et dont peu s’en souviennent.

Meryl Streep Elle est considérée comme l’une des meilleures actrices de tous les temps et ce mercredi elle fête ses 73 ans, avec des milliers de messages du public sur les réseaux sociaux. Au cours de sa longue carrière, il a fait partie de plusieurs projets de films, ce qui lui a valu un total de 21 nominations aux Oscars, mais cela ne signifie pas qu’il y a aussi des taches dans sa carrière difficiles à effacer.

Une constante actuelle est de réunir de grandes stars hollywoodiennes pour faire partie d’une même production, en imaginant qu’avec cela, l’attraction des téléspectateurs est nécessaire, mais cela ne se passe pas toujours de la meilleure des manières. En 1984, l’actrice a travaillé avec Robert de niro dans le film Tomber amoureux (coup de foudre)bien que les plans imaginés ne se soient pas concrétisés.

Ce film romantique réalisé par Ulu Grosbard, est sorti en novembre 1984 sous la production de Paramount Pictures, après avoir tourné principalement dans la zone métropolitaine et la banlieue de New York. Pour sa réalisation, avait un budget de 12 000 000 millions de dollars, mais a été un échec complet au box-office, rapportant 11 129 057 millions de dollarsgénérant des pertes.

Son intrigue, qui n’a pas réussi à captiver complètement, suit un architecte nommé Frank Raftis et la graphiste Molly Gilmore, qui se croisent et mélangent leurs cadeaux de Noël tout en faisant leurs courses pour leurs familles respectives. Là, ils commencent une amitié agréable qui se transforme en romance. Ils sentent tous les deux que ce qu’ils font n’est pas correct, qu’ils sont de bonnes personnes, qu’ils ne veulent faire de mal à personne, même s’ils s’aiment malgré tout. Leurs mariages ont cessé d’exister depuis longtemps, mais ils sont toujours amoureux et ils ne pourront pas lutter contre cet amour.

En plus de Meryl Streep et Robert De Nirole long métrage a plus de visages reconnus comme Harvey Keytel, Jane Kaczmarek, George Martin, David Clennon, Dianne Wiest, Victor Argo, Wiley Earl et Jesse Bradford, entre autres. Il est clair qu’à l’époque, cela n’a pas réussi à avoir un impact optimal, mais pour l’anniversaire de l’actrice, vous pouvez lui donner une chance et voir Coup de foudre maintenant sur le service de streaming Apple TV +.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂