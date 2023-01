Luther: The Fallen Sun Star Andy Serkis taquine les ténèbres du film Netflix

Star Wars : Les Derniers Jedi Star Andy Serkis sera à nouveau en devoir de méchant lors de la prochaine sortie de Netflix, Luther: Le Soleil Déchu. Affronter l’intrépide détective d’Idris Elba ne sera certainement pas une mince affaire, et Serkis a maintenant dévoilé à Total Film l’obscurité avec laquelle son méchant, le milliardaire de la technologie David Robey, attaquera l’ancien inspecteur en chef du détective.





« Quand j’ai lu le scénario pour la première fois, j’avais presque envie de le jeter à la poubelle et de prendre une douche. Je ne pense pas avoir rencontré quelque chose d’aussi sombre depuis longtemps. Et je me suis dit : ‘En fait, est-ce que En fait, à ce stade du monde, du temps et de ma vie, je veux vraiment descendre dans ce terrier de lapin particulier de quelque chose de si difficile à comprendre dans l’humanité? ‘ »

Révélé dans le rapport, Robey s’est en fait heurté à John Luther auparavant, mais a été ignoré. Quelque chose qui a rendu furieux l’entrepreneur sadique, qui utilisera désormais toute la surveillance et d’autres astuces technologiques à sa disposition pour torturer et manipuler le personnage principal de retour d’Elbe.

« Si vous et moi avions un grand secret que nous ne voulons pas que personne sache, il adore l’idée qu’il puisse être comme : » Je sais ce que c’est. Viens et fais ça pour moi « », explique Idris Elba à propos du tordu relation entre Luther et Robey.

Dans Luther: Le Soleil Déchu, la suite épique de la saga télévisée primée réinventée pour le cinéma, un horrible tueur en série terrorise Londres tandis que le brillant mais disgracié détective John Luther (Idris Elba) est assis derrière les barreaux. Hanté par son incapacité à capturer le cyberpsychopathe qui le nargue désormais, Luther décide de s’évader de prison pour terminer le travail par tous les moyens nécessaires.





Le méchant d’Andy Serkis exploitera nos peurs entourant Internet et la technologie

Luther le créateur Neil Cross revient à écrire Luther: Le Soleil Déchuet révèle comment David Robey et sa marque particulière de méchanceté exploiteront les peurs et les préoccupations persistantes entourant Internet et notre dépendance croissante à la technologie.

« Robey vient vraiment de cette tension entre la moralité et l’éthique. La vraie moralité est le genre de comportement que vous adoptez lorsque vous savez que personne ne regarde. Mais nous avons cédé une grande partie de ce comportement privé au forum semi-privé d’Internet. « , explique Cross. « Les choses dont nous avons honte, les choses que nous pensons avoir honte de penser, les gens qui auraient vécu des vies isolées mais qui n’exprimeraient peut-être jamais leurs désirs ou leurs angoisses – ou leurs intérêts, dirons-nous » – ils trouvent des communautés. Je suis terrifié à l’idée que quelqu’un, en fait, regarde. «

Ainsi, Cross utilisera John Luther comme un moyen d’apaiser ses propres peurs personnelles. « Mais aussi large que soit notre toile, ce sera toujours ce sentiment très particulier que le monstre pourrait venir vous chercher ensuite », poursuit-il. « D’une manière étrangement freudienne, j’ai inventé un chevalier errant arthurien moderne qui peut venir tuer ces dragons pour moi. »

Réalisé par Jamie Payne, écrit par Neil Cross et mettant en vedette Idris Elba dans le rôle de DCI John Luther aux côtés de Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley, Jess Liaudin, Lauryn Ajufo et Natasha Patel, Luther: Le Soleil Déchu est prévu pour mars 2023, par Netflix.