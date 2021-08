Mission: Impossible 7 Sneak Peek Image révèle le retour d’Henry Czerny en tant que Kittridge

Une nouvelle image de la suite du film d’action à venir Mission : Impossible 7 présente le retour d’un personnage que l’on n’avait pas revu depuis, en 1996 : Eugene Kittridge. Réglé pour être joué à nouveau par Mission impossible star Henry Czerny, le retour du personnage sera certainement une véritable explosion du passé pour le public et pour l’agent secret imparable de Tom Cruise, Ethan Hunt.

Alors que le rôle de Kittridge dans Mission : Impossible 7 reste un mystère, réalisateur Christophe McQuarrie a déjà taquiné que cette suite et Mission : Impossible 8 seront les dernières parties de l’histoire d’Ethan Hunt, ramenant le héros au début et offrant un voyage beaucoup plus émotionnel au héros d’action apparemment indestructible.

La dernière fois que le public a vu Eugene Kittridge, l’ancien directeur louche de l’Impossible Mission Force était assis plutôt confortablement dans le rôle d’antagoniste, chassant l’agent du FMI de Cruise à travers le monde, le croyant être une taupe. Bien sûr, Hunt fait ce qu’il fait le mieux, courir sans arrêt, faire exploser tout ce qu’il peut et voler toutes sortes de documents secrets afin d’effacer son nom, Kittridge s’étant finalement trompé et réintégrant Hunt au FMI. Ayant été une épine dans le pied d’Ethan Hunt, beaucoup plus jeune et moins expérimenté, il devrait s’avérer intéressant de voir comment la relation entre le couple a changé après toutes ces années, d’autant plus que l’agent a maintenant arrêté une apocalypse imminente tant de fois. .

« J’ai pensé à Kittridge pour retourner à Rogue Nation », a déclaré Christopher McQuarrie à propos du retour du personnage l’année dernière. « Je suis beaucoup plus intéressé à trouver quelque chose de génial à faire pour ce personnage. Au début de ce processus, j’ai eu le pressentiment qu’il pourrait y avoir une place pour Kittridge – le ton du film, la forme du film s’y prêtaient. J’ai réalisé : ‘Kittridge doit être dans cette scène.’ Je l’avais écrit sans savoir qui était dedans, et puis soudain Kittridge est entré dedans et la scène s’est transformée, c’était vraiment amusant. ‘ Il était génial à ce sujet. »

Mis à part le passé de Hunt sous la forme d’Eugene Kittridge, Mission : Impossible 7 aura des liens avec le passé de Hunt, avec Vanessa Kirby également prête à la reprendre Mission : Impossible – Fallout rôle d’Alanna Mitsopolis, une trafiquante d’armes sur le marché noir connue sous le nom de White Widow et fille de « Max », un personnage qui est également apparu dans le tout premier Mission impossible.

Avec Tom Cruise, Ving Rhames, Henri Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett et Frederick Schmidt, qui reprennent tous leurs rôles des films précédents, avec Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes, Mission : Impossible 7 devrait sortir aux États-Unis le 27 mai 2022, par Paramount Pictures, suivi d’une sortie en streaming sur Paramount+ en juillet 2022. La suite, Mission : Impossible 8, devrait sortir le 7 juillet 2023. Il s’agit d’une gracieuseté du compte Twitter de Christopher McQuarrie.

Sujets : Mission : Impossible 7, Mission impossible