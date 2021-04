Sebastian Stan révèle comment il veut que Bucky Barnes décède dans le MCU

La co-star de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ à côté de Anthony Mackie, Sebastian Stan a révélé comment il veut le personnage de Bucky Barnes mourir dans le Univers cinématographique Marvel.

Le moyen de Soldat d’Hiver cela a été long et difficile depuis sa première apparition dans le MCU en 2011 aux côtés du Capitaine Amérique. Depuis lors, Bucky est mort et ressuscité, en plus d’être un fugitif de la justice pendant des années.







Maintenant, dans une nouvelle interview, Stan a partagé ses idées sur la fin de son personnage dans le MCU: «J’espère qu’à ce moment-là, c’est dans un bon lit chaud comme un homme de 200 ans avec une famille. C’est son chemin maintenant, je pense qu’il l’a mérité ».







Pour le moment, après la fin de « The Falcon & The Winter Soldier » dans quelques semaines, il n’y a pas de plans confirmés pour Bucky dans le MCU, bien qu’il y ait eu des rumeurs sur une possible deuxième saison de Marvel et Disney séries.