Journée mondiale de la photographie : 4 films à regarder sur Netflix

ILoveMilan Casque Bluetooth récepteur de musique écouter de la musique et regarder des films casque casque sans fil Casque de jeu sportif Bluetooth

Conception du microphone: flexion libre à 360 ° + microphone long de réduction du bruit rotatif, réduisant efficacement le bruit environnemental, captation du son plus précise et voix plus claire En utilisant la puce Bluetooth 5.0, la distance de connexion est plus longue, la connexion est plus rapide, plus stable et plus économe en énergie Continuez à jouer pendant 24 heures Autonomie en conversation haute définition 26 heures La longue autonomie en veille est de 3OO heures Grands cache-oreilles de 92 mm, rembourrage doux et élastique, cache-oreilles respirants en cuir artificiel à porter toute la journée sans douleur. Conception de pliage intime, réglage télescopique et port confortable, les têtes grandes et petites conviennent au pliage et au rangement, ce qui est pratique à transporter. Rayon de transmission: 10m Gamme de réponse en fréquence: 20-20khz Durée de lecture: environ 24 à 26 heures Capacité de la batterie: 430mAH Temps de charge: 2-3 heures Sensibilité des enceintes: