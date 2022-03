Un homme ruine le mariage d’un cousin qui a volé sa petite amie après les avoir surpris en train de le tromper

Un homme a délibérément écrasé un mariage entre son cousin et son ex-petite amie.

L’homme a posté l’histoire sur le subreddit, « r/TrueOffMyChest ». Fidèle à son nom, le forum sert de plate-forme aux utilisateurs pour obtenir quelque chose de leur poitrine quand ils en ont besoin.

Il a expliqué que le crash du mariage s’était produit après avoir surpris son ex en train de le tromper avec son cousin.

Il commence son message en partageant ce qu’il pensait de son cousin et de son ex avant la tricherie. Il dit que lui et son cousin étaient aussi proches que des frères et qu’il prévoyait d’épouser sa petite amie d’alors à l’avenir.

Il dit qu’il est rentré tôt du travail un soir parce qu’un collègue a proposé de couvrir son quart de travail. Il est rentré chez lui pour trouver sa petite amie et son cousin au lit ensemble sous le choc de tous les trois.

Ils ont tous deux essayé de s’excuser à plusieurs reprises, mais il les a tous les deux coupés de sa vie.

Trois ans plus tard, il reçoit un appel de son cousin utilisant un numéro différent. Son cousin, agissant comme si rien ne s’était passé entre eux, lui demande d’être le témoin du mariage avec son ancienne petite amie. Enragé contre son cousin pour avoir prétendu que tout allait bien, il a raccroché après avoir crié et adressé des jurons à son cousin.

Quelques jours plus tard, l’idée de vengeance lui vint.

Il a envoyé un texto à son cousin pour s’excuser et a dit « cela pourrait être une opportunité pour nous trois de guérir et de passer outre. » Le cousin a accepté et a proposé de payer pour tout ce dont il avait besoin.

Le jour du mariage arriva et avec lui vint le moment de prononcer son discours devant sa famille et celle de son ex.

Il dit qu’il a trébuché sur ses mots, mais cela n’avait pas d’importance à cause de la catharsis qu’il a ressentie en le disant.

« J’ai expliqué ce que ces deux personnes horribles m’avaient fait », écrit-il. «Je les ai appelés les pires noms auxquels je pouvais penser et je leur ai souhaité le pire. Puis je suis parti.

Le lieu était silencieux alors qu’il sortait.

Il dit qu’il a reçu des appels et des SMS de membres des deux familles en colère contre lui pour avoir gâché la nuit. Sa mère l’a appelé avec colère sur le chemin du retour et lui a demandé pourquoi il l’avait fait, ce à quoi il a dit qu’ils le méritaient après ce qu’il avait traversé.

Il termine le message en disant qu’il ne sait pas si cela le fera se sentir mieux ou non, mais il leur a au moins fait ressentir une partie de ce qu’il a.

Une édition ultérieure précise que la plupart des membres de la famille n’étaient pas au courant de l’infidélité de son ex à l’avance. Il a également fourni un scénario général de son discours lors du mariage.

Les commentateurs ont félicité l’homme d’avoir eu le courage de suivre son plan.

« Vous monsieur méritez un verre », a écrit un commentaire de haut niveau. « Chapeau. »

Beaucoup ont également demandé à quoi le cousin s’attendait en sachant ce qui s’était passé dans le passé, et ont dit qu’il aurait dû voir quelque chose comme ça arriver.

« C’est le fait que votre cousin a eu l’audace de vous demander d’être le témoin de son mariage avec votre ex qui vous a trompé AVEC LUI », a écrit un autre commentaire. « C’est un idiot complet si rien d’autre. »

Se venger de quelqu’un qui vous a fait du tort n’est pas toujours la ligne de conduite la plus logique, surtout d’une manière aussi publique, mais il est indéniable que cela fait du bien sur le moment.

Jonathan Alfano est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Il se spécialise en journalisme à l’Université de Floride centrale avec une mineure en affaires sportives. Suivez-le sur Twitter.