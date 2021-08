Emilia Clarke : Toutes les informations sur la bande dessinée, Mother Of Madness

Emilia Clarke est une femme qui symbolise l’émancipation des femmes à travers ses différents métiers. Surtout pour sa personnification de Daenerys Targaryen, la Mère des dragons, qui s’est battue dans Game of Thrones. Admiration féminine ! Tout indique que ce rôle a inspiré l’interprète à développer un roman graphique mettant en œuvre toute sa créativité. De quoi s’agit-il?

La bande dessinée s’intitule Mother of Madness (MoM) et on peut assurer que la jeune femme a consacré beaucoup de temps à cette création. Comme elle l’a écrit sur instagram :

« Alerte ! Depuis deux ans, je crée une bande dessinée. Elle s’appelle Mother of Madness. Je ne pourrais pas être plus fier, ma fille Maya C’est une super-héros mère célibataire. Elle est drôle, féroce, et c’est juste une femme normale qui essaie de résoudre ses problèmes. Avec l’ajout de quelques pouvoirs féminins utiles… ça ne pourrait pas être plus fabuleux. J’ai écrit ceci du cœur et l’ai conçu avec amour. J’espère que tu apprécies! »

La bande dessinée d’Emilia Clarke

Le protagoniste du roman graphique est Maya, une scientifique qui a un peu honte de ses pouvoirs, liés à ses cycles menstuels. Clarke a parlé de son inspiration pour cette création : « Le gonflement, la pousse des cheveux, l’acné, les sautes d’humeur, tout ça. Nous détestons ça quand ça arrive. Je parle pour moi et pour tous ceux qui ont eu leurs règles. »

En faisant quelques recherches, l’actrice a découvert que 16% des créateurs de bandes dessinées et 30% des personnages étaient des femmes en 2019. Peu de place pour le développement des femmes dans cette industrie. Ainsi, la jeune femme a décidé de créer son bande dessinée pour permettre à plus d’auteures de se démarquer plus facilement dans ce domaine. Comme elle l’a écrit :

« Maya, c’est un peu moi. Pourquoi ça? La plupart du temps, je me réveille et je ne sais pas ce que je fais. Je vois mes collègues et ils ressentent la même chose. Il est temps d’avoir une héroïne qui ne sait pas ce qu’elle fait. Le secret est où réside votre pouvoir. Parce que personne n’est parfait »

