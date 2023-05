Misanthrope : les films que Damián Szifrón recommandait de voir avant

in

Films de diamant

Le nouveau film du responsable de Los Simuladores sort ce jeudi dans toutes les salles d’Amérique latine.

© IMDbMisanthrope.

Il sort en salles ce jeudi. Misanthrope, un film qui aborde le monde sombre d’un meurtrier de masse qui terrorise la ville de Baltimore le soir du Nouvel An. Le film présente la performance de Ben Mendelsohn, qui joue un agent du FBI qui s’associe à une force de police peu recommandable (Shailene Woodley) pour résoudre l’affaire. Avant sa sortie, le réalisateur du film a recommandé des films que les téléspectateurs pourraient apprécier.

+Films recommandés par Damián Szifrón à regarder avant Misanthrope

Contacter en France

C’est un thriller policier qui suit l’histoire du détective Popeye Doyle, qui, avec son partenaire, tente de démanteler une organisation de trafic de drogue aux États-Unis dirigée par un criminel français. Avec une intrigue pleine de rebondissements inattendus et une course-poursuite palpitante, ce film est un classique du genre.

engoulevents

C’est un film d’action avec Sylvester Stallone Incarnez un flic qui rejoint un groupe d’autodéfense pour lutter contre le crime dans les rues de New York. Tout commence lorsqu’un terrible attentat a lieu à Londres, dont le responsable se rend aux États-Unis pour continuer à faire des ravages.

réseaux

Il s’agit d’un drame satirique de 1976 qui suit l’histoire d’un présentateur de télévision qui commence à perdre la raison dans sa recherche d’un public. Rempli de dialogues mémorables et de scènes passionnantes, ce film est une critique cinglante de la télévision et des médias et reste d’actualité aujourd’hui.

Le verdict

C’est un drame juridique mettant en vedette Paul Newmann En tant qu’avocat alcoolique qui s’attaque à un puissant hôpital dans une affaire de faute médicale. C’est un classique du genre juridique qui l’a à Sidney Lumet comme son gérant.

La vue parallaxe

Le film de Alan J.Pakula est un thriller politique qui suit l’histoire d’un journaliste enquêtant sur le meurtre d’un candidat au Sénat américain. Au début, il sera accompagné de sept collègues qui perdront progressivement la vie et obligeront le protagoniste à enquêter sur ce qui se passe réellement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?