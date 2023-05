De quoi parle « Neon », la série Netflix qui a Daddy Yankee comme producteur

O'Neal Casque Cross Enfant O'Neal 2-Series Attack Noir-Jaune Néon

Un superbe casque O'Neal !C’est un casque discret et stylé en plastique ABS durable qui absorbe les chocs. Il est équipé d'une doublure matelassée qui aide à éliminer l'humidité et la transpiration. L'intérieur doux est amovible et lavable pour garder le casque propre pendant longtemps. Un casque au rapport qualité-prix incroyable !- Fermeture double-D- Visière ajustable- Doublure amovible et lavable- Doublure douce, rembourrée et hydrofuge- Coque en plastique ABS durable- Approuvé selon la norme ECE R22-05 et pour une utilisation en Europe- Poids : 1450g (+/- 50g)***Et toujours la garantie du prix le plus bas ! Soumise à conditions.