Comment faire de la pâte à ciment dans Ark: Survival Evolved

Vers la fin du jeu d’Ark Survival Evolved, vous trouverez de plus en plus d’objets nécessitant un objet appelé Cementing Paste. Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment et où trouver Cementing Paste dans Ark.

Comment faire de la pâte à ciment

La principale méthode de fabrication de la pâte à ciment consiste à la fabriquer à partir de quatre chitine ou de kératine. Parallèlement à cela, vous aurez également besoin de huit pierres, puis combinez le tout dans un banc de mortier et pilon ou de chimie. Vous pouvez également obtenir de la pâte à ciment naturellement grâce à quelques créatures et d’autres méthodes, toutes répertoriées ci-dessous.

Beelzebufo – Peut convertir les matériaux récoltés à partir de Meganeura et Titanomyrma en pâte de ciment.

Barrage de castors géant – Vous pouvez piller de grandes quantités de pâte dans l’inventaire du barrage; cependant, les castors deviendront hostiles si vous faites cela.

Achatina – L’Achatina, au fil du temps, produira une substance appelée pâte Achatina, que vous pouvez utiliser comme sous-site pour Cementing Paste.

Ces méthodes pour obtenir la pâte de ciment sont des alternatives fantastiques pour fabriquer de la pâte de ciment. Nous vous recommandons de choisir la troisième option parmi toutes, car elle nécessite le moins de travail. Cependant, pour le joueur moyen, le simple fait de fabriquer des objets est probablement votre meilleure option. Cela dit, voici comment obtenir les ressources nécessaires pour Cementing Paste.

Kératine – Vous pouvez obtenir de la kératine de plusieurs dinosaures comme Carbonemys et Triceratops, Stegos et Anklyos. Pour récolter la kératine, nous vous recommandons d’utiliser une hachette ou une dent de sabre apprivoisée.

Chitine – Pour obtenir de la chitine, vous devez la récolter sur des créatures de type insecte telles que Trilobites, Meganeura et Titanomyrmas. Nous vous recommandons d’utiliser soit un Megatherium apprivoisé ou Sabertooth pour le rassembler, ainsi que des haches à nouveau.

Pour obtenir de la pierre, vous devez la récolter sur de gros rochers si vous ne le saviez pas déjà. Selon la raffinerie que vous souhaitez utiliser, vous aurez besoin des quantités suivantes des trois éléments pour le mortier et le pilon et le banc de chimie.

Exigences relatives au mortier et au pilon

Quatre chitine ou kératine

Huit pierre

Banc de chimie Exigences

16 Chitine ou kératine

32 Pierre

Après avoir rassemblé les matériaux nécessaires, ramenez-les tous soit sur votre banc de mortier et pilon ou sur votre banc de chimie, et frappez-y de l’artisanat.