Comment traduire automatiquement vos messages WhatsApp traduction

TenStickers - Stickers Sticker ardoise blanche Whatsapp

Tableau blanc pour Velleda façon Whatsapp. Idéal pour laisser vos petits messages sur la célèbre application. Avec ce sticker original, il vous sera à présent possible de laisser des petits mots doux à votre partenaire ou à votre collocataire. Whatsapp est une application révolutionnaire sur ton smartphone et désormais disponible en stickers pour décorer votre intérieur de manière moderne et unique. Il donnera un côté 2.0 à votre décoration et amuseront vos amis et votre famille quand ils viendront chez vous.*Ce sticker sera sans écriture espagnol! *À appliquer sur une surface totalement lisse pour éviter les problèmes lors de l'effaçage.