AMC

Dans quelques jours, le nouveau Better Call Saul arrivera avec la deuxième partie de la saison 6 sur AMC aux États-Unis et sur Netflix dans le reste du monde. Sera-ce le dernier de la série ?

Better Call Saul 6 Part 2 : Est-ce vraiment la dernière saison ?

Tu ferais mieux d’appeler Saul commencera à clôturer sa saison 6 dans les prochains jours avec le lancement de la partie 2, où l’épisode 8 de cet opus arrivera jusqu’à compléter les 13 annoncés, un par semaine. La série est considérée comme l’une des meilleures de ces dernières années car elle raconte l’histoire de l’avocat emblématique de Breaking Bad. Les temps commencent à s’adapter et il est proche de partager une chronologie avec l’émission originale, mais Sera-ce la dernière chose qui clôturera l’histoire de Jimmy McGill ?

Après deux ans sans diffusion, principalement en raison de la pandémie de Coronavirus, le programme a repris sa diffusion le 18 avril aux États-Unis via le réseau AMC. L’histoire a repris avec la tentative d’assassinat ratée sur lalo et la fuite de Nacho Vargaqui travaille avec Gustavo Fring pour détruire la famille Salamanque. D’autre part, Kim Wexler se concentre sur votre stratégie contre Howard Hamlin près de JimmyMais les choses ne se passent pas pour le mieux.

+La saison 6 de Better Call Saul sera-t-elle la dernière ?

Si vous vous considérez comme un vrai fan de la série, nous devons malheureusement vous dire que la saison 6 sera la dernière Tu ferais mieux d’appeler Saul et clôturera définitivement l’histoire. « Mon rêve depuis le premier jour de Better Call Saul a été de raconter toute l’histoire de notre héros compliqué et engagé, Jimmy McGill, maintenant AMC et Sony en font un rêve devenu réalité »a dit peter gould près de Vince Gilligan lors d’une conférence de presse après le renouvellement de la sixième tranche.

« Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers les fans et les critiques, qui ont rendu ce voyage possible. Le mois prochain, nous commencerons à travailler sur la sixième et dernière saison, nous ferons tout notre possible pour finir de clouer l’atterrissage », le co-créateur mentionné à l’époque. En plus de préciser que l’argument de Saul Goodman, il a révélé que n’envisage pas de poursuivre des projets liés à l’univers de Breaking Bad.

+Quand la partie 2 de Better Call Saul 6 est-elle sortie ?

Selon le communiqué officiel de la série, partie 2 finale de la saison Tu ferais mieux d’appeler Saul Il sortira le 11 juillet aux États-Unis et un jour plus tard sur le service de streaming Netflix.. L’épisode 8 arrivera, intitulé « Point and Shoot », jusqu’à compléter les 13 annoncés qui se termineront le 15 août. L’ajout au casting de Carol Burnett comme Marion et les apparitions sont attendues Walter White et Jesse Pinkman.

