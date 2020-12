Le chaudron de tout de Tasha: l’artefact magique Tarokka of Souls de Luba ajouté dans la nouvelle extension des règles de Wizards

Le chaudron de tout de Tasha est bien entré dans sa sortie mondiale, et les aventures de DnD à travers le monde mouraient d’envie de jeter un coup d’œil au contenu. La dernière extension de WOTC offre aux joueurs de nouvelles sous-classes, exploits, objets magiques, sorts et plus encore!

L’article précédent couvrait le démonomicon d’Iggwilv, et celui ci-dessous couvrira la Tarokka des âmes de Luba.

TAROKKA DES ÂMES DE LUBA

Objet merveilleux, artefact (nécessite une harmonisation)

Tous les esprits persistants ne sont pas des âmes tragiques, perdues sur leur chemin vers l’au-delà. Certains languissent comme prisonniers, des âmes si méchantes mortels n’osent pas les libérer pour une vie après la mort sans méfiance. Créée par une figure de la légende vistanaise, la Tarokka des âmes de Luba a façonné le destin d’innombrables héros. Les prophéties de ce jeu de cartes ont également révélé de grands maux et ont guidé son créateur sur le chemin de forces infâmes. Des fois indicibles, la créatrice du deck, Mère Luba, a échappé de peu à la catastrophe, épargnée uniquement par ses perspicacités. Mais même pour elle, toute méchanceté ne pouvait être échappée. Dans les cas les plus terribles, Mère Luba a réussi à piéger les êtres du pur mal au milieu des brins du destin, les emprisonnant dans son deck tarroka. Là, ces mauvais esprits demeurent immobiles, piégés dans un royaume inférieur caché au milieu des cartes mélangées, attendant que le destin devienne injuste – comme il le fera inévitablement.

Comme tous les decks de tarokka, la Tarokka des âmes est une collection richement illustrée de cinquante-quatre cartes, comprenant les quatorze cartes du pont supérieur et quarante autres cartes divisées en quatre couleurs: pièces de monnaie, glyphes, étoiles et épées.

Propriétés aléatoires – L’artefact a les propriétés aléatoires suivantes, que vous pouvez déterminer en roulant sur les tables de la section «Artefacts» du Guide du maître du donjon:

2 propriétés néfastes mineures, 2 propriétés bénéfiques mineures.

Sorts – Pendant que vous tenez le deck, vous pouvez utiliser une action pour lancer l’un des sorts suivants (sauf DD 18) à partir de celui-ci: comprendre les langues, détecter le mal et le bien, détecter la magie, détecter le poison et la maladie, localiser un objet ou la surveillance. Une fois que vous avez utilisé le deck pour lancer un sort, vous ne pouvez plus lancer ce sort jusqu’à l’aube suivante.

Vision durable – Tout en tenant le deck, vous réussissez automatiquement les jets de sauvegarde de Constitution faits pour maintenir votre concentration sur les sorts de divination.

Ironie du sort – En tant qu’action, vous pouvez piocher une carte du deck et déformer la fortune d’une autre créature que vous pouvez voir à moins de 15 pieds de vous. Choisissez l’un des effets suivants:

Bonheur – La créature a un avantage sur les jets d’attaque, les tests de capacité et les jets de sauvegarde pour l’heure suivante.

Malheur – La créature a un désavantage sur les jets d’attaque, les tests de capacité et les jets de sauvegarde pour l’heure suivante. Le deck peut être utilisé de cette manière deux fois, et vous récupérez toutes les utilisations dépensées à l’aube suivante.

Prisonniers du destin – Chaque fois que vous utilisez la propriété Twist of Fate, il y a une chance qu’une des âmes piégées dans le deck s’échappe. Lancez un d100 et consultez la table des Âmes de Tarokka. Si vous lancez l’une des cartes les plus hautes, l’âme qui lui est associée s’échappe. Vous pouvez trouver ses statistiques dans le Monster Manual. Si vous lancez une âme qui s’est déjà échappée, relancez.

ÂMES DU TAROKKA (d100)

1-Artefact-Flameskull

2-Bête-Wraith

3-Une-Banshee cassée

4-Seigneur des Ténèbres-Vampire

5-Donjon-Momie

6-Bourreau-Chevalier de la mort

7-Fantôme-Fantôme

Seigneur 8-Cavalier-Momie

9-Fantôme innocent

10-marionnette-momie

11-Brumes-Wraith

12-Raven-Vampire spawn

13-Voyant-Vampire

Apparition de 14-Tenteurs-Vampires

15-00 –

L’âme libérée apparaît à un endroit aléatoire à moins de 10d10 miles de vous et terrorise les vivants. Jusqu’à ce que l’âme libérée soit détruite, elle bénéficie d’un sort de la propriété Twist of Fate du deck, et vous et la cible originale de Twist of Fate subissez l’effet de malheur. Shuffling Fate. Si vous passez 7 jours sans utiliser la propriété Twist of Fate, votre harmonisation avec la Tarroka of Souls de Luba prend fin et vous ne pouvez pas vous y reconnecter tant qu’une autre créature n’a pas utilisé Twist of Fate sur vous.

Détruire le pont – La Tarokka des âmes de Luba ne peut être détruite que si les quatorze âmes à l’intérieur sont libérées et détruites. Cela révèle une quinzième âme, une liche, qui habite la carte du Nether, qui n’apparaît que lorsque les quatorze âmes sont vaincues. Si cette ancienne entité est détruite, la carte Nether disparaît et le deck devient un deck tarokka normal, sans propriétés spéciales, mais il inclut une nouvelle carte de la conception du MD.

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la partie Unearthed Arcana du site Web de DnD pour plus d’informations. Comme toujours, restez à l’écoute pour plus de couverture sur Chaudron de tout de Tasha!