Cadeau: ces téléphones Oppo sont les meilleurs que vous puissiez avoir pour moins de 200 euros

UMI. by Amazon Écouteurs Intra Auriculaires sans Fil W5s Bluetooth 5.0 TWS (True Wireless) pour iPhone Samsung Huawei avec boîtier de Charge breveté Intelligent en métal (Or)

[W5s avec boîtier de charge intelligent] Les écouteurs se chargent automatiquement lorsque le couvercle du boîtier est fermé, et le boîtier de charge est également rechargeable. W5s peut être utilisé pendant 6 heures après une charge complète, et le boîtier de charge peut charger complètement les écouteurs 3-4 fois. Cela signifie 24 heures complètes de musique ou de conversation, ou 100 heures en veille, avec une charge rapide en 1 heure [Bluetooth 5.0 et basses stéréo profondes] La vitesse de connexion Bluetooth peut atteindre 48 Mbit/s à une distance de 15 mètres, grâce à la technologie puissante contre les interférences. Cela signifie des conversations plus fluides, plus claires et pas de coupures de la musique lorsque vous êtes en déplacement. La conception stéréo unique offre un son de haute qualité qui vous fait vraiment ressentir la musique [Design ergonomique de petite taille et indice de protection IPX7] Ces écouteurs sont cool, pratiques et de haute qualité grâce à leur surface, leur design intra-auriculaire discret, leurs manchons souples et leur technologie True Wireless. Libérez vos mains et votre musique : l'indice de protection IPX7 indique une résistance à la pluie et à la transpiration. La station de charge métallique est élégante et tient dans la poche, ou vous pouvez la garder dans la main pour une grande mobilité pend [Boîtier de charge haut de gamme en métal avec technologie brevetée de gestion indépendante de l'énergie] La technologie exclusive brevetée de gestion indépendante de l'alimentation vous permet de charger séparément les écouteurs gauche et droit, pour une utilisation prolongée. Placez un écouteur ou les deux dans la station : une LED rouge indique que la batterie est vide, une LED bleue indique une charge complète. Les écouteurs se chargeront automatiquement [Mode mono et binaural] Les deux écouteurs peuvent être utilisés séparément ou avec deux canaux, et chaque écouteur peut être appairé indépendamment. Chaque côté « L » et « R » peut contrôler lecture piste/pause/précédente/suivante/volume plus/volume moins /répondre/raccrocher/rejeter appel. C'est comme si vous aviez deux écouteurs complètement autonomes. Connectez-vous au même appareil pour partager de la musique avec vos amis ou utilisez les deux écouteurs pour profiter du son stéréo surround.