Mike Barnes reviendra-t-il dans la saison 6 de « Cobra Kai » ?

Une alerte spoiler. Ce mauvais garçon qui a déjà fait son truc dans « Karate Kid”, mike barnes (Sean Canan) a réalisé le rêve de milliers de fans de la saga lorsqu’il a fait son apparition surprise dans la cinquième saison de « cobra kai”, qui est disponible via la plateforme netflix.

Bien que son entrée probable ait été une rumeur ces derniers mois, beaucoup n’a jamais été dit à ce sujet, encore moins confirmé, donc le mystère est resté et n’a été révélé que lorsque les téléspectateurs ont vu tous les épisodes de la saison, étant une bonne décision des réalisateurs de la production.

Qui plus est, l’acteur Sean Kanan lui-même était empêché d’en parler depuis un an et assurait ainsi la surprise dans les épisodes de la série Netflix. De cette façon, l’acteur n’a pas pu répondre quand ils lui ont posé une série de questions sur ce point dans les différentes interviews qu’il a données tout au long de ce temps.

Maintenant qu’on sait qu’il faisait partie de la cinquième saison de « Cobra Kai », une grande question se pose. Le personnage de Mike Barnes réapparaîtra-t-il dans le sixième volet ? Ici, nous vous disons tout ce qui est connu pour le moment.

Mike Barnes, joué par Sean Kanan, apparaît dans « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

MIKE BARNES REVIENDRA-T-IL DANS LA SIXIÈME SAISON ?

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, l’acteur qui donne vie au personnage de Mike Barnes, Sean Kanan, s’est exprimé sur divers détails de son entrée dans la série Netflix et a révélé avoir été contacté par les producteurs pour une rencontre via zoom dans le but parler du projet qu’il avait en tête.

Quelques mois plus tard, en septembre, le tournage était déjà en cours et tout était tenu secret jusqu’au jour de la première. Cependant, il y a maintenant une autre question, que nous allons essayer de résoudre dans ces lignes.

Il ne fait aucun doute que les téléspectateurs de cette saga veulent plus du personnage, mais tout dépendra des scénaristes, s’ils choisissent de lui donner plus d’écran dans la prochaine saison.

Dans le discours journalistique susmentionné, l’acteur de 55 ans a mentionné qu’il espère qu’il continuera à avoir plus d’opportunités dans la série car il est ravi de son travail comme celui-ci. Cependant, il ne sait rien non plus sur ce point.

« Je ne peux vraiment pas en parler. C’est quelque chose dont ils (les producteurs) doivent discuter. Mais certainement, je pense que la table est mise pour que Mike continue, espérons-le. Alors j’espère qu’il reviendra. »a commenté l’acteur américain.

