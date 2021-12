Marilyn Manson perd sa nomination aux Grammy Awards 2022

FENDER '62 PRINCETON CHRIS STAPLETON EDITION, 230V EUR

C'est grâce à sa sensibilité, mais aussi à la douceur et au naturel de son trémolo que le '62 Princeton « Brown » est depuis longtemps l'un des amplis préférés en studio et le partenaire idéal de l'artiste de country récompensé aux Grammy Awards, Chris Stapleton. Le '62 Princeton Chris Stapleton Edition est un ampli câblé à la main qui combine le circuit classique 6G2 aux caractéristiques favorites de Stapleton et aux touches cosmétiques choisies personnellement par l'artiste. Ce combo de 12 W est équipé de condensateurs de tonalité Fender Vintage "Blue", de transformateurs Schumacher, d'un nouveau haut-parleur Eminence Special Design "CS" de 12" et d'un circuit de trémolo à lampe. Le baffle en pin massif résonant est revêtu d'un vinyle texturé marron, d'une grille en tissu de couleur blé et surmonté d'une robuste poignée en cuir marron foncé, cependant que le panneau de contrôle, marron foncé également, présente des potentiomètres « radio » de même couleur et sur la face arrière une plaque en laiton gravée d'un dessin de Chris Stapleton. Un footswitch à un bouton pour le trémolo et une housse en tissu Filson Rugged Twill de style rétro sont fournis. Boutons : Boutons de radio marron de style vintage Caractéristiques uniques : Circuit 6G2 classique, câblé à la main, capuchons de ton Fender Vintage "Blue", transformateurs Schumacher, trémolo à tube, armoire en pin massif, plaque en laiton gravée avec la signature de Chris Stapleton. Accessoires : Pédale à 1 bouton, Housse en tissu épais Filson Technologie : Tube Entrée : Deux - (1/4", l'entrée 2 fonctionne à -6dB) Redresseur : Tube (1 x 5Y3) Cabinet : Pin massif Poignées/sangles : cuir de style vintage avec quincaillerie de montage en nickel Haut-parleurs : Un - 12" Eminence Special Design Impédance : 8 ohms Tubes de puissance : 2 x 6V6 Tubes préampli...