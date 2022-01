Peter Dinklage appelle Disney pour le remake de Blanche-Neige « à l’envers »

Peter Dinklage ne retient pas ses réflexions sur l’action en direct de Disney Blanche-Neige et les sept nains refaire. L’année dernière, il a été annoncé que West Side Story la star Rachel Zegler dirigerait le nouveau Blanc comme neige film en tant que princesse Disney titulaire. Comme nous l’avons vu avec des titres comme Le roi Lion et Aladdin ces dernières années, le film est développé comme une réinvention en direct du film d’animation.

Parlant du film sur le podcast « WTF » de Marc Maron lundi, Dinklage a exprimé sa frustration face au remake de Disney. Pour sa part, Dinklage s’oppose à la façon dont certains fans ont loué la décision de Disney de choisir une actrice latina tout en manquant le plus gros problème de la façon dont l’histoire de Blanche-Neige dépeint ses nains titulaires. L’acteur ne semble pas penser que Disney mérite d’être crédité d’être « progressif » avec le casting de Zegler si les sept meilleurs amis du personnage sont toujours représentés de la même manière. Voici comment Dinklage l’explique sur le podcast.

« J’ai été un peu surpris quand ils ont été très fiers de choisir une actrice latina dans le rôle de Blanche-Neige. Vous racontez toujours l’histoire de Blanche-Neige et des Sept Nains. Prenez du recul et regardez ce que vous faites là. Ça n’a aucun sens pour moi… Tu es progressiste d’une certaine manière et tu fais toujours cette putain d’histoire à l’envers à propos de sept nains vivant ensemble dans une grotte, qu’est-ce que tu fous mec ? N’ai-je rien fait pour faire avancer la cause depuis ma tribune ? Je suppose que je ne suis pas assez fort.

Blanche-Neige n’est que le dernier film de Disney à bénéficier du traitement en direct







La stratégie de Disney consistant à prendre des films d’animation classiques et à les refaire en live-action n’a évidemment rien de nouveau. La Maison de la souris y travaille depuis des années, et comme ces remakes se sont avérés très fructueux sur le plan financier, Disney s’est lentement frayé un chemin à travers toute sa bibliothèque de titres animés. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils n’arrivent à Blanche-Neige et les sept nains, bien que Peter Dinklage espère clairement que le film apportera de grands changements à la façon dont il dépeint Doc, Dopey, Bashful, Sneezy, Happy, Grumpy et Sleepy.

Tout récemment, il a été annoncé qu’Andrew Burnap avait été choisi pour jouer un rôle mystérieux dans le film, ce qui laisse supposer que le lauréat du Tony Award serait le prince ou même le chasseur. Il a également été annoncé que Wonder Woman La star Gal Gadot jouera un rôle méchant en tant que Evil Queen dans le film. On ne sait pas encore quel est le plan pour les sept nains.





de Disney Blanche-Neige et les sept nains Le remake live-action n’a pas encore de date de sortie officielle. Marc Webb réalise le long métrage avec Marc Platt à la production. Le script vient de Benj Pasek et Justin Paul qui ont déjà travaillé sur les comédies musicales La La Terre et Le plus grand showman. La production devrait commencer au printemps au Royaume-Uni. D’autres annonces de casting sont susceptibles de se produire dans un proche avenir.





