Fuller House Saison 2: Top 5 Episode Untold Many Story Here !!!

Quels sont les meilleurs épisodes de Fuller House? Si je suis honnête, j’aurais besoin de les dire tous, avec l’exception potentielle de celui-ci où Michelle obtient un âne (Saison 8, épisode 6 «You Pet It, You Bought It»). Je les aime tous pareillement. Ce n’est pas pour ça que tu es ici. Vous désirez les dix plus grands épisodes de Fuller House, notés.

Je vais le faire. S’il y a une réalité que mes proches connaissent bien, c’est que je suis un passionné de House à vie, comme vous pouvez le voir sur le profil de mon écrivain. J’étais un peu en retard à la célébration de la première de Total House. La série a été créée en 1987 et que j’étais né quelques décennies plus tard. Il est temps de commencer à regarder des fringales?

“Tu peux comprendre, mec”

En raison de la magie de la syndication (oui, il y avait quelque chose avant le chargement), j’ai ajusté le cap et suis devenu un grand fan. Il est prudent de dire que quelques favoris n’ont pas fait le record, alors restez à l’écoute de vos mentions honorables. Sans préparation supplémentaire, voici les dix plus grands épisodes de Total House, notés!

1> Fuller House Saison 2, épisode 22 «Chance d’être une dame: deuxième partie.»

Saviez-vous que Jesse et Becky ont participé tôt à la course de Total House? Indépendamment de cela, cet incident n’est pas que du soleil et des rires. Jesse et Becky ont beaucoup grandi dans cet événement, ce qui en fait l’un de mes favoris. De plus, c’est une fin inattendue que je n’ai pas vue venir.

Total House laisse généralement tous ses problèmes résolus à la fin de sa conduite. La seconde moitié de «Luck Be a Lady» ne l’est pas. Du moins pas sur le front Becky / Jesse. J’aime la façon dont Total House a changé les choses pour celui-ci. Il a rendu tous ses épisodes suivants un peu plus difficiles à lire.

2> Fuller House Saison 3, épisode 7 “Et ils l’appellent Puppy Love”

Avant qu’il y ait eu Cosmo à propos de Fuller House, il y avait Comet. Episode 7 Saison 3 présenté parmi les membres essentiels de cette famille de toute la maison. Au début, le public est présenté à la mère de Comet, Minnie. Elle se présente et secoue immédiatement les choses, ouvrant enfin la voie à Comet.

Je voulais un chiot et je viens de vous avoir, alors en grandissant, cet épisode de Full House m’a laissé rêver qu’il pourrait devenir une réalité. Comet arrive à la maison n’est que l’un des épisodes uniques de bien-être de ce spectacle. Tout comme Becky avant lui, Comet a attiré une dimension indispensable dans le décor.

3> Fuller House Saison 7, épisode 17 «La dernière danse»

Ce n’est qu’un de ces seuls épisodes de Total House à gagner les gens qui l’ont vu crier universellement à la fin. Après les visites du grand-père de l’oncle Jesse et de l’arrière-grand-père des femmes, Papouli, il illumine la maison. Cet épisode de Full House m’a tellement laissé une boule dans la gorge en tant qu’enfant, et il le fait en tant qu’adulte, qui a maintenant depuis vécu des choses similaires de première main.

Malgré ses accents sombres, c’est l’un des meilleurs épisodes de ces séries. La capacité de Fuller House à faire pleurer les téléspectateurs montre à quel point elle nous a incités à nous soucier de ses personnages. Sur une note différente, aussi, c’est un véritable incident de passage à l’âge adulte pour Michelle, qui commence à se développer.

4> Fuller House Saison 5, épisode 10 «Joyeux anniversaire, nourrissons: 2e partie»

L’épisode dans lequel Becky et Jesse accueillent leurs jumeaux est un épisode fou selon les critères de Total House. Becky entre en travail lors de la fête d’anniversaire de Michelle sur le thème de Flintstone. Malheureusement, Jesse doit subir une appendicectomie d’urgence. Un rebondissement qui contribue à une circonstance regrettable pour Jesse à travers l’arrivée des jumeaux et Becky.

Le problème avec Jesse fait un excellent humour, et il n’y a rien de plus réconfortant que toute la maison (comme la fille d’anniversaire, Michelle), anticipant la venue des jumeaux. Cette configuration montre à quel point le ménage est doué pour se rassembler dans les moments difficiles, même s’ils portent des costumes Flintstone.

Fuller House Saison 2 – Binge Watch – https://t.co/eNymqPwsFo maintenant sur CA. pic.twitter.com/1x3YH7I8DX – Chaîne géniale (@ChannelAwesome) 5 janvier 2017

5> Fuller House Saison 4, épisode 1 «Semaine grecque»

En parlant de moments difficiles, Jesse et Becky subissent l’arrivée de quelques grands-parents de Jesse (un Papouli vivant) avec son ancien amour, Elena. Elle a les yeux sur un Jesse charmeur, et Becky a des idées à ce sujet. La chimie entre John Stamos et Lori Loughlin est bonne dans chaque événement, mais particulièrement dans celui-ci.

(Pas étonnant que les gens se demandent pourquoi ils se sont réunis.) Chaque fois que John Stamos et Lori Loughlin jouaient avec la jalousie ou la colère de Jesse ou Becky l’un envers l’autre, leur relation brillait davantage. Une autre raison d’apprécier cet épisode est la façon dont il contraste entre Jesse et Becky. Fuller House a bien compris son amour.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂