Haus Of Vicious Episode 6 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 6 de Haus Of Vicious a été officiellement confirmée et actuellement, tous les fans sont prêts à regarder cet épisode Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans ont regardé cet épisode à venir car beaucoup d’entre vous veulent savoir avec impatience ce qui va se passer ensuite . Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 6 de Haus Of Vicious. Ici, vous apprendrez également comment regarder cette série en ligne, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Nous vous recommanderons donc ici de lire cet article jusqu’à la fin.

Vous pouvez également lire sur: Revues de l’épisode 2 de House Of The Dragon – Spoilers pour les épisodes à venir

Il s’agit d’une série dramatique américaine et le nom de sa société de production est Roman Ramsey Productions. Le premier épisode de cette émission est sorti le 17 août 2022. Cette émission est assez nouvelle pour le public, mais après avoir été une nouvelle série, elle devient très populaire dans tout le pays. En ce moment, les fans attendent le prochain épisode.

L’histoire de cette série tourne autour de Chantel et Kane et ils sont les propriétaires du conglomérat de mode Haus of Vicious. Au fur et à mesure que l’histoire avancera, vous verrez leurs vies réelles être exposées comme des dépendances, des coups de poignard dans le dos et des traumatismes d’enfance non résolus. Cette émission est assez intéressante et après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de Haus Of Vicious Episode 6. Vous serez très heureux de savoir que sa date de sortie a été confirmée.

Date de sortie de l’épisode 6 de Haus Of Vicious

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 6 de Haus Of Vicious. Le nom de cet épisode à venir est Vicious Intent et il sortira le 25 septembre 2022. Si vous êtes intéressé à regarder cet épisode à venir, nous vous suggérerons simplement de marquer la date donnée et votre attente sera bientôt terminée.

Vous pouvez également lire sur: The Murder Inc Story Episode 6 Date de sortie

Où regarder ce spectacle ?

Si vous voulez regarder cette série, son réseau officiel est BET. Si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes précédemment publiés jusqu’à présent, nous vous suggérons simplement à tous d’aller le regarder en premier. Gardez juste une chose à l’esprit que la disponibilité de cette série sur ce réseau dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire sur : American Dad ! Date de sortie de l’épisode 11 de la saison 17

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes. Jetez un œil ci-dessous.

Haus de vicieux

Un scandale vicieux

Mensonges vicieux

Trahison vicieuse

Vicieusement Passion

Intention vicieuse

Chute vicieuse

Ascension vicieuse

Spoilers

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons partager les spoilers de l’épisode 6. Si vous ne voulez pas connaître le déroulement de l’épisode et que vous voulez le regarder par vous-même, vous pouvez l’ignorer.

Les dépendances de Chantel et l’affaire de Kane conduisent à une spirale descendante qui commence à imploser davantage leur mariage, emmenant « Haus of Vicious » avec elle; Milan et Avery vont plus loin.

Vous pouvez également lire: Tell Me Lies Episode 4 Date de sortie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 6 de Haus Of Vicious, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Haus Of Vicious Episode 6 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂