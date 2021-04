Microsoft abandonne l’application Cortana pour les utilisateurs d’Android et iOS: tout ce que vous devez savoir

02 avril 2021 17:25:27 IST

Microsoft a arrêté son application Cortana pour les utilisateurs iOS et Android. À travers son article de blog, la société basée aux États-Unis a déclaré que le contenu créé sur l’application ne fonctionnera plus après mars 2021. Les données, y compris les rappels, les tâches et les listes, seront synchronisées sur l’application «Microsoft To Do». On peut télécharger l’application gratuitement sur les appareils Android et iOS. Le blog a ajouté que Cortana continue de fonctionner sous Windows.

le déclaration officielle, «À compter du 31 mars 2021, le contenu Cortana que vous avez créé, comme les rappels et les listes, ne fonctionnera plus dans l’application mobile Cortana, mais sera toujours accessible via Cortana dans Windows. De plus, les rappels, listes et tâches Cortana sont automatiquement synchronisés avec l’application Microsoft To Do, que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone. «

La première annonce a été faite au mois de juillet. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle prévoyait de se concentrer sur «une expérience d’assistant transformationnelle alimentée par l’IA dans Microsoft 365».

Pendant ce temps, Microsoft a confirmé qu’il déploierait mises à jour pour Cortana sur Windows. Dans la mise à jour récente, les utilisateurs pourront découvrir ensemble une autre facette de Cortana. Il est livré avec une interface utilisateur basée sur le chat qui aidera les utilisateurs à interagir avec Cortana via des commandes vocales ou des claviers.

