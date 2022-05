The Thing revient au cinéma en juin pour la célébration du 40ème anniversaire

Tandis que The Thing était un travail d’amour pour Carpenter et son équipe, le public n’était pas d’accord avec eux. Le film est sorti le 25 juin 1982 et a pris la huitième place au box-office. À l’époque, le public profitait encore des aventures extraterrestres de Spielberg, ET l’extra-terrestre. Les critiques ont considéré le film ennuyeux, excessivement sanglant et nihiliste. De nombreux critiques ont comparé le film de Carpenter à la première adaptation de la nouvelle, 1951 The Thing d’un autre monde qui s’appuyait plus sur le suspense et moins sur l’extraterrestre.

Carpenter a été dévasté, alors qu’il continuait à faire des films, l’échec de The Thing laissé entravé sa confiance en soi. Il a fallu un certain temps avant qu’il ne trouve le courage d’en parler ouvertement, l’un de ces moments était en 1985 pour le magazine mensuel de science-fiction Starlog.

« On m’a traité de « pornographe de la violence ». Je n’avais aucune idée qu’il serait reçu de cette façon […] The Thing était tout simplement trop fort pour cette époque. Je savais que ça allait être fort, mais je ne pensais pas que ce serait trop fort […] Je n’ai pas tenu compte des goûts du public.

Heureusement, comme beaucoup d’éclats méconnus, The Thing a pu connaître une résurgence avec la montée des médias domestiques. Au fil du temps, les critiques et le public se sont depuis retournés pour reconnaître The Thing pour ce que c’est, un chef-d’œuvre de suspense, d’effets spéciaux et de science-fiction. Vous pouvez voir ce morceau d’histoire d’horreur les 19 et 22 juin de cette année, et les billets sont en vente dès maintenant chez Fathom Events !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂