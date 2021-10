Chumlee de Pawn Stars méconnaissable après avoir perdu 11 pierres

Chumlee de Étoiles de pion a perdu une pierre incroyable de 11 et ressemble à une nouvelle personne après avoir perdu le poids corporel d’un humain entier.

La procédure réduit la quantité que vous pouvez manger, vous donnant la sensation de vous sentir rassasié plus longtemps.

On dit que la taille de l’estomac est réduite à la taille d’une banane.

Chumlee pèse maintenant 190 livres (13 pierres et 8 livres) et a déclaré à TMZ qu’il avait subi l’opération pour améliorer sa santé.

Il a subi la procédure au Blossom Bariatrics à Las Vegas et vise maintenant à maintenir son changement de mode de vie en mangeant sainement et en faisant de l’exercice.

Son vrai nom est Austin Lee Russell, et pour ceux qui ne le savent pas, il est surtout connu pour ses apparitions dans l’émission télévisée History Channel. Étoiles de pion.

Le spectacle suit les allées et venues colorées du magasin familial Gold & Silver Pawn Shop à Las Vegas.

Il n’avait que 21 ans lorsqu’il a commencé à travailler au Gold & Silver Pawn Shop et son rôle consistait à travailler derrière le comptoir, à tester des articles et à s’adresser aux clients.

Cependant, il est devenu un membre de la distribution et un favori des fans.

Chumlee est apparu comme lui-même, aux côtés de son Étoiles de pion co-stars Rick et Corey Harrison, dans l’épisode ‘iLost My Head in Vegas’, sur iCarly.