Xiaomi Mi TV Horizon Edition sera lancé en Inde aujourd’hui à 12 heures: comment le regarder en direct

Xiaomi lancera le Mi TV Horizon aujourd’hui en Inde à 12 heures sur Amazon. Le teaser d’Amazon a révélé que le téléviseur intelligent sera livré avec plus de 5000 applications et une fonction de réveil rapide. Plusieurs tweets ont également révélé que la télévision intelligente viendrait avec un support pour Assistant Google, Netflix, Amazon Prime Video et plus.

Lancement de Xiaomi Mi TV Horizon Edition: comment le regarder en direct

L’événement de lancement débutera à 12 h aujourd’hui. Vous pouvez visiter l’entreprise Youtube ou la page Facebook pour regarder le livestream. Vous pouvez également appuyer sur le lien de diffusion Web intégré ci-dessous pour voir les mises à jour en direct.

Spécifications attendues de Xiaomi Mi TV Horizon Edition

Selon un rapport de 91 mobiles, la Mi TV Horizon Edition devrait être livrée avec un écran de 43 pouces, la prise en charge de Google Assistant et des haut-parleurs de 20 W. Il est susceptible de fonctionner sur le logiciel Android TV 9 basé sur l’interface utilisateur Patchwall. Le rapport ajoute également qu’il pourrait être alimenté par un processeur Cortex-A53, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne.

En plus de cela, la Mi TV Horizon Edition est susceptible d’inclure trois ports HDMI, deux ports USB-A, un port Ethernet et une prise casque 3,5 mm. Il sera également livré avec un Chromecast intégré, un assistant Google et un économiseur de données Google.

Selon les tweets de l’entreprise, la télécommande sera livrée avec des boutons séparés pour Netflix, Amazon Prime Video et Google Assistant.

