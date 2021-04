Mark et Lexie à nouveau réunis: Grey’s Anatomy a eu leur réunion la plus attendue

Saison 17 de L’anatomie de Grey ne donne pas de répit aux fans et quand il semblait qu’il avait montré toutes ses cartes fortes, ce jeudi il avait les retrouvailles les plus attendues de toute la série: Mark Sloan et Lexie Gray étaient de nouveau ensemble. Les scènes ont provoqué la joie du public et ils font déjà partie de la plus excitante de toute la saga. Vue la vidéo et les réactions des fans sur les réseaux sociaux!

Contient des spoilers

Comment vous avez prévisualisé l’épisode 10, Le personnage de Chyler Leigh est revenu dans les rêves que Meredith entretient lors de son hospitalisation pour coronavirus. À la surprise de tous, il est également apparu sur la plage Eric Dane dans son ancien rôle qu’elle a quitté en 2012. Le couple a parlé à Meredith de ce qui leur manque d’être en vie et a poussé le protagoniste à récupérer. La fin du chapitre a montré comment le médecin a joué par Ellen Pompeo Le respirateur artificiel a été retiré.

Grey's Anatomy: vidéo des retrouvailles entre Mark et Lexie dans la saison 17













« Ne perds pas une minute », était ce que Mark a dit à Meredith juste avant que le médecin ne reprenne connaissance. Les scènes à la fois sur la plage et sur le terrain ont essayé d’être des leçons de vie des deux personnages décédés et ont laissé des phrases importantes pour leur protagoniste. La sortie de Meredith du coma peut mettre fin aux scènes passionnantes de plage où Derek Shepherd et George O’Malley.

Les retrouvailles entre Mark et Lexie ont généré l’excitation des fans, qui a raté les amoureux depuis leur décès dans un accident d’avion dans la saison 8. Quand Pompeo a demandé s’ils étaient toujours ensemble, Mark a répondu: « Sur votre plage, il semble que nous soyons ». La clôture de la scène les a réunis et heureux dans l’arène.

Le rétablissement de la santé de Meredith renvoie l’espoir de voir la continuité de la série dans une saison 18. Bien que le renouvellement ne soit pas encore confirmé, Krista Vernoff a signé un contrat avec ABC via sa société Trip the Light Productions et ne reste que la signature du principal acteurs pour annoncer que l’histoire se poursuivra.