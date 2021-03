Michelle Obama parle de son personnage dans la Première Dame

Il y a de nombreux présidents qui ont façonné l’histoire des États-Unis et de sa politique, mais rares sont ceux qui ont continué à avoir une telle pertinence une fois qu’ils ont quitté la Maison Blanche. Dans le cas de Barack et Michelle obamaIls font partie de ce groupe minimum d’anciens partenaires présidentiels aimés et respectés dans leur pays.

Michelle et Barack Obama sont l’ancien partenaire présidentiel le plus aimé. Photo: (Getty)



À tel point qu’à chaque fois que l’occasion se présente de voir les Obama incarnés dans un film ou une série, les acteurs qui ont la chance de les jouer ressentent un grand honneur. En réalité, Viola Davis est l’une des récentes chanceuses puisqu’elle jouera Michelle Obama dans une série intitulée La première dame.

Pour la protagoniste de How to get away with Murder, personnaliser l’ancienne première dame est une fierté et un plus inattendu pour sa carrière. « Elle est intelligente, confiante et croit en la fraternité. Je veux l’honorer avec cette représentation, car c’est ça le drame», A-t-il dit à ET lorsqu’il a découvert le nouveau projet.

Photo partagée par Viola Davis sur Instagram.



Cependant, il semble que celui qui ressent le privilège d’être joué par Viola Davis soit Obama elle-même, qui a avoué qu’elle ne pouvait pas être plus heureuse avec cette élection. « J’aimerais pouvoir être à la hauteur du personnage qu’elle jouera, mais c’est excitant. Tout ce que fait Viola, elle le fait avec passion et vigueur, et je sais qu’elle n’en fera pas moins pour ce rôle.», Assuré avant Entertainment Tonight.

De quoi s’agit-il La première dame?

Il s’agit d’une série d’anthologies sur les Premières dames américaines qui est en cours de préparation par Showtime. Malgré que Il n’y a pas encore de date de sortie, on sait déjà quelle perspective ils donneront à l’histoire des Etats-Unis.

Au fil des ans, de nombreuses décisions ont été prises au sein de la Maison Blanche, où les épouses des présidents ont joué un rôle de premier plan, mais inconnu de l’opinion publique. Dans la première saison de ce nouveau projet télévisé, il commencera par raconter comment s’est passé le passage d’Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle obama, qui seront vus depuis leur jeunesse jusqu’à leur arrivée dans la vie politique.