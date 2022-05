Bad Boys 4 de Will Smith continue d’avancer chez Sony

Au moment où Will Smith est monté sur scène aux Oscars pour livrer « la gifle entendue dans le monde entier » à Chris Rock, il semblait qu’il avait fait une erreur qui allait lui coûter cher. Ayant été interdit d’assister aux événements de l’Académie pendant la prochaine décennie et humilié sur les réseaux sociaux, il semble qu’il pourrait y avoir de bonnes nouvelles pour Smith dans le fait que certains studios n’ont peut-être pas complètement annulé sa liste de rôles à venir. Bien qu’il ait été signalé qu’un certain nombre de projets avaient été mis en veilleuse jusqu’à ce que l’incident soit passé, Sony Pictures a maintenant confirmé qu’un de ces projets, Mauvais garçons 4n’a jamais vraiment été reporté et est très en développement au studio.

Dans une conversation avec Deadline, le président de Sony Pictures, Tony Rothman, a évoqué la spéculation selon laquelle Mauvais garçons 4 avait « les freins pompés » après l’incident des Oscars. En plus de confirmer que le projet est toujours en cours, Rothman a également partagé sa position sur l’ensemble de l’incident et comment il pense que les excuses et les regrets de Will Smith devraient signifier que tout le monde peut maintenant passer à autre chose. Il a dit:

« Non. C’était inexact. Ce film était en développement et l’est toujours. Il n’y avait pas de freins à pomper parce que la voiture ne bougeait pas. C’est une chose très malheureuse qui s’est produite, et je ne pense pas que ce soit vraiment mon place pour commenter, sauf pour dire que je connais Will Smith depuis de nombreuses années, et je sais qu’il est une bonne personne. C’était un exemple d’une très bonne personne ayant un très mauvais moment, devant le monde. Je crois que ses excuses et ses regrets sont sincères, et je crois au pardon et à la rédemption. »

Will Smith apparaît sur Mon prochain invité de David Letterman n’a pas besoin d’être présenté





Bien qu’il y ait eu des rapports continus selon lesquels Will Smith a eu un certain nombre de projets discrètement repoussés dans la planification ou complètement abandonnés, il semble que ce n’est pas quelque chose que tout le monde fait, et ce sera une bonne nouvelle pour Mauvais garçons Ventilateurs. Le troisième film de la franchise a attiré un bon nombre d’audience lorsqu’il a chuté en 2020 juste avant que la pandémie de Covid ne frappe, rapportant plus de 426 millions de dollars et devenant par inadvertance le film le plus rentable de l’année grâce à l’effacement du paysage cinématographique pour la plupart des an.

La prochaine apparition de Will Smith est sur Netflix, car il est l’invité de David Letterman Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté Afficher. Cependant, l’épisode a été filmé avant le désormais tristement célèbre incident des Oscars, donc ce sera plus sur Smith avant la gifle et n’abordera donc pas du tout le sujet. Cependant, comme point de départ, le spectacle fournira à Smith un tremplin pour ramasser les morceaux des séquelles des Oscars de cette année et faire avancer sa carrière à nouveau. Sony n’ayant clairement aucun problème à continuer de travailler avec la star, il est probable que nous verrons plus de projets Will Smith se remettre sur les rails dans un proche avenir.





