« El Chavo del 8 »: l’époque où Don Ramón et Godínez parlaient de poker, mais presque personne ne le remarqua

Sans doute, « El Chavo del 8 » C’était, est et continuera d’être pendant de nombreuses années l’une des séries télévisées les plus appréciées de tous les temps. En plus d’apparaître dans le quartier, les enfants étaient également présents dans d’autres cadres, l’un d’eux était la petite école où ils recevaient des cours en charge de la professeur Jirafales.

Bien que «Maestro Longaniza», comme l’appelaient les mineurs, soit celui qui a transmis les enseignements, il y avait une opportunité dans laquelle il a dû quitter son poste pour Monsieur Ramon, qui à ce moment-là participait à la classe en tant qu’auditeur. La raison? Eh bien, le professeur avait remarqué que Doña Florinda était proche et voulait prendre un moment pour être avec sa bien-aimée.

C’est ainsi que le père de Chilindrina a commencé à diriger tout le monde et a posé des questions de « culture générale », générant de la confusion chez les étudiants, qui ne savaient pas quoi répondre; Cependant, l’un d’eux l’a laissé silencieux.

Le visage de Don Ramón avant la réponse de Godínez. (Photo: Televisa)

DON RAMÓN ET GODÍNEZ PARLENT DE POKER

Tout d’abord, on voit Don Ramón demander à Popis ce qui valait plus entre un kilo de tomates ou un oignon, ce à quoi la fille a dit qu’elle ne savait pas, obtenant comme réponse: « Manqué! ». Pas content, il est allé à Ñoño et lui a demandé: « Qu’est-ce qui vaut le plus: un field goal ou un touchdown? », question à laquelle le fils de M. Barriga ne pouvait pas non plus répondre.

Mais le populaire Roro en voulait plus et posa une nouvelle question à Godínez, qui ne resta pas silencieux et répondit par une autre question. « Qu’est-ce qui vaut plus: une course ou une troisième? »Il le consulta, mais ce fut une grande surprise lorsque le mineur, qui maîtrisait le sujet, lui demanda d’être plus précis. « Ouvert ou fermé? »fut sa réponse, étonnant le professeur suppléant.

Bien que la réponse soit déroutante pour beaucoup, ce n’est pas tant pour les amateurs de poker, puisqu’ils parlent de ce jeu. Quand le petit Godinez Les réponses au père de Chilindrina font référence à l’une de ses variantes parmi lesquelles: le poker ouvert, le poker fermé, le poker à cartes partagées et le poker assorti.

C’est-à-dire que lorsque Don Ramón lui pose la question, il se réfère aux «mains» du jeu, qui sont des combinaisons de cinq cartes dans le jeu, où «chaque main a plus de valeur que l’autre et la probabilité augmente ou diminue en fonction de combien il est important. la main », a publié le portail spécialisé dans la série Quartier CH.