Apple Event avec iPhone SE 3 : ça commence le 8 mars !

Pendant quelques semaines, on a émis l’hypothèse que Pomme être au printemps iPhone SE 3 et plus technique présentera. Maintenant, la date supposée de la 8 mars fixé. Les premières invitations le confirment.

iPhone SE 3, iPad Air et plus

Les fans d’Apple savent que la société californienne deux événements passionnants chaque année conserve Dans quelques jours, ce sera encore cette fois. Déjà le 8 mars, l’inventeur de l’iPhone aimerait nouveau matériel présenter. D’un côté il y a l’iPhone SE 3. Celui-ci devrait ressembler à ses prédécesseurs comme un œuf à l’autre. Cependant, sous le capot matériel puissant des produits phares actuels de l’iPhone.

L’iPhone SE 3 devrait également avoir le même design que ses prédécesseurs. ©Pomme

La présentation de la dernière est également certaine ipad air. Cela devrait nous à côté d’un nouveau processeur mais ne vous attendez probablement pas à beaucoup de nouveautés. Mais Apple ne veut probablement pas seulement introduire la dernière génération de ses iPhones les moins chers avec le nouvel iPad Air. Très probablement, nous devrions également nous attendre à quelque chose de nouveau à propos de la famille Mac.

La renaissance du gros iMac ?

En attendant, il est presque certain que nous en aurons un le 8 mars Nouvel ajout à la famille Mac Bienvenue. Apple titre son événement avec les mots frappants « Notre idée de la performance ».

Comme on ne nous présente pas un produit phare de la gamme Apple, que ce soit l’iPhone SE 3 ou l’iPad Air, le Présentation d’autre matériel tout à fait envisageable. En matière de performances, nous pouvons certainement penser à un Remake du grand iMac pense. En cela pourrait alors le tout nouveau Processeur M2 travail d’Apple.

Une grande version de l’iMac 24 coloré est-elle à venir ? ©Pomme

Si tu regardes ça logo de l’événement, une annonce correspondante n’est pas si farfelue. Enfin, cela apparaît dans des couleurs panachées ressemblant aux variantes de la panaché iMac 24 rappeler.

Selon les rumeurs, la nouvelle technologie de processeur serait dans un nouveau Macbook Air ou même un Mac mini trouver lieu. L’idée d’un nouveau serait très surprenante Mac Pro – le produit phare parmi les Mac. Nous sommes déjà ravis de voir avec quels nouveaux ajouts Apple arrivera au coin de la rue.