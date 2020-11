Il s’agit de hCAPTCHA, l’alternative à reCAPTCHA de Google qui se prétend plus privée et fonctionne déjà sur 15% d’Internet

Peu de choses plus détestées et en même temps nécessaires sur Internet que CAPTCHAS. le le système de détection de bots est devenu indispensable sur de nombreux sites Web pour éviter l’entrée massive de faux utilisateurs et de robots automatisés. reCAPTCHA, l’outil de Google pour résoudre ce problème, est l’un des plus utilisés depuis des années. Pourtant silencieusement hCAPTCHA a grimpé des positions. Ils prétendent détenir une part de marché de 15% et se vanter de plus de confidentialité que Google.





Dans une annonce récente, hCAPTCHA indique qu’il s’agit du plus grand service CAPTCHA indépendant sur Internet. Pour cela, ils disent opérer sur 15% d’Internet, une part qu’ils supposent avoir largement retirée de Google et de son désormais mythique reCAPTCHA. L’intégration dans Cloudflare a sans aucun doute été l’un des principaux moteurs de l’augmentation de leur part de marché. Le géant de l’Internet Cloudflare a décidé de quitter le reCAPTCHA de Google en avril de cette année et d’opter pour hCAPTCHA.

Le service CAPTCHA qui rémunère les webmasters

hCAPTCHA présente un certain nombre d’avantages par rapport à la solution de Google. Le plus intéressant de tous a peut-être à voir avec le coût du service lui-même: gratuit. C’est la raison pour laquelle Cloudflare a décidé d’utiliser hCAPTCHA. Le reCAPTCHa de Google était auparavant gratuit, bien que ces derniers mois, ils aient annoncé leurs plans de paiement pour les grandes pages Web avec du trafic. Compte tenu de l’immensité de Cloudflare, ils ont décidé de passer à une option gratuite.

hCAPTCHa n’est pas seulement un service gratuit, mais paie également les webmasters pour l’utiliser. Comme expliqué sur leur page FAQ, les CAPTCHAS qui sont résolus par hCAPTCHA sont des tâches humaines qui doivent être résolues par un tiers. Pour un certain nombre de fois qu’un CAPTCHA est résolu et en fonction de la difficulté qu’il rencontre, hCAPTCHA arrête l’administrateur Web en jetons. Ces jetons peuvent être convertis en argent ou donnés à une organisation à but non lucratif.

Cela ne devrait surprendre personne. La résolution de CAPTCHAS permet de former des algorithmes pour mieux comprendre le comportement humain ou améliorer leur reconnaissance de formes. hCAPTCHA dit que, contrairement à Google, ils n’en conservent pas les avantages, mais ils les distribuent à leurs clients.

D’autre part, ils se vantent de l’aspect de la vie privée. En se comparant à nouveau à Google, ils disent qu’ils nous suivent les adresses IP et votre navigation sur Internet pour déterminer s’il s’agit d’un bot ou non. Google avec son reCAPTCHA V3, en raison de la façon dont il est conçu, le fait. L’idée derrière reCAPTCHA V3 est de comprendre si quelqu’un est humain par la façon dont il se comporte sur Internet et non par le CAPTCHAS qu’il résout. C’est pourquoi, d’une certaine manière, reCAPTCHA V3 est un biscuit massive pour Google.

Cela dit, pour l’utilisateur final hCAPTCHA et reCAPTCHA de Google sont tout aussi fastidieux. Ils sont basés sur l’idée de reconnaître visuellement les éléments dans les images. hCAPTCHA a le problème typique de “marquer toutes les images où apparaît un ____”, mais il offre également d’autres options. Par exemple, il peut afficher une image et vous demander de la placer dans l’une des quatre catégories qu’elle affiche. Il peut également vous demander de marquer sur une image où se trouve un certain objet ou de le sélectionner dans l’image.

Les CAPTCHA ne sont plus aussi efficaces qu’avant, de nombreux robots dotés d’IA parviennent à se faire passer pour des humains. Il existe une IA qui prend 0,05 seconde pour résoudre un CAPTCHA. Par conséquent, ils deviennent plus complexes, plus longs à résoudre et plus fastidieux.

Via | HackerActualités