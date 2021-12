Michael Shannon et Antje Traue de retour dans The Flash ?

La liste officielle des acteurs de Le flash présente deux noms surprenants – Michael Shannon et Antje Traue. La paire est apparue pour la dernière fois en 2013 Homme d’acier, où Shannon a joué l’antagoniste de Superman, le général Zod, avec Traue jouant son sous-commandant, Faora-Ul. Les deux personnages sont apparemment morts dans Homme d’acier mais sont en quelque sorte sur le point de revenir dans le DCEU Le flash. Dans un récent communiqué de presse de Warner Bros. UK, présentant en avant-première toutes les sorties de films majeures en 2022, Michael Shannon et Antje Traue sont répertoriés dans le casting de Le flash, aux côtés d’Ezra Miller et Michael Keaton.

Par erreur, Michael Keaton est nommé deux fois. Alors qu’un acteur de sa stature mérite certainement d’être crédité deux fois, c’est en réalité Ben Affleck qui devrait être là. Cette information provient d’un communiqué de presse officiel avec une légère erreur, et n’est pas une rumeur. En fait, le même rapport confirme également le retour de Keaton en Fille chauve-souris. Comment Michael Shannon et Antje Traue seront intégrés dans Le flash Reste un mystère. Mais une chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que le couple reprendra leurs rôles de Homme d’acier. Reste à savoir s’ils seront introduits via le voyage dans le temps ou le multivers.

Après s’être fait casser le cou par Superman dans Homme d’acier, le général Zod a été vu pour la dernière fois comme un cadavre dans Batman vs Superman : L’aube de la justice. Faora-Ul de Traue semblait également être décédée, mais Zack Snyder a confirmé qu’elle avait simplement été renvoyée dans la zone fantôme. Il l’a depuis taquinée avec le retour d’autres méchants kryptoniens dans le DCEU. Peut-être que Zod et Faora seront les ennemis de Supergirl, joué par la nouvelle venue Sasha Calle. Espérons que leur retour ouvre également la porte à la réintroduction de Superman d’Henry Cavill dans le DCEU.

Alors que la nouvelle du retour de Michael Shannon et Antje Traue est une agréable surprise, Le flash comportera plusieurs autres grands camées, a révélé le réalisateur Andy Muschietti en octobre.

« Nous pouvons vous dire qu’il y a des surprises. Nous ne pouvons pas révéler ce qu’elles sont, mais elles vous épateront probablement. Elles le feront. Je pense que moins nous en parlons, mieux c’est. Il y a de l’excitation derrière la caméra à propos de ces surprises, mais il vaut mieux ne pas les connaître avant de les voir sur grand écran. »

Le flash s’inspire de la Point de rupture scénario, qui voit Barry Allen voyager dans le temps pour sauver sa mère, mais il finit par modifier la chronologie à un niveau dangereux. Le flash aura Ezra Miller décrivant deux versions différentes du Scarlet Speedster. Le film aura également deux Batman différents. Michael Keaton reprend son rôle de Bruce Wayne/Batman des films de Tim Burton. Ben Affleck revêt également une dernière fois la cape et le capuchon de Batman. Avec un peu de chance, Le flash rend justice à la représentation controversée mais gravement sous-estimée d’Affleck du croisé capé. Le flash met également en vedette Kiersey Clemons dans Iris West, Sasha Calle dans Supergirl, Maribel Verdu dans Nora Allen et Ron Livingston dans Henry Allen.





Le flash est écrit par Christina Hodson (Oiseaux de proie) d’après une histoire de Jonathan Goldstein et John Francis Daley (Spider-Man : Retrouvailles). Andy Muschietti (Ça, maman) dirige le film. Le flash sprinte dans les salles le 4 novembre 2022.





