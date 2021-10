Revisiter Halloween 1978: Retour sur le chef-d’œuvre de John Carpenter, la plupart du temps sans entaille

John Carpenter Halloween est un film qui est souvent cité comme la naissance du film slasher, mais si vous prenez du recul et décomposez le film d’horreur psychologique classique de 1978, il devient vite clair que les nombreuses suites et les films qu’il a inspirés sont ce qui lui a valu le titre slasher , plutôt que l’original tendu, à petit budget, presque exsangue. Alors que nous approchons de la nuit des goules, des fantômes et du croquemitaine, et avec Halloween tue en train de diviser le box-office, il ne semble pas de meilleur moment pour revenir sur le chef-d’œuvre improbable, qui a été réalisé par un homme qui, à l’époque, n’avait aucune envie de faire un film d’horreur.

En tant qu’enfant des années 80, je me souviens très bien d’avoir visité le magasin de vidéos local où, pendant que mes parents étaient occupés à attendre le gars derrière le comptoir essayant de localiser le film familial que j’avais choisi, je parcourais avec plaisir les couvertures des vidéos. dans la section horreur. J’étais fasciné par les images de Freddy et Jason, des films comme Créatures et Le retour des morts-vivants, partie III, et un film intitulé Halloween, qui à première vue semblait n’être qu’une image d’une citrouille sculptée, mais quand vous avez regardé de plus près, vous avez pu voir que la dernière pièce de l’image était en réalité la main d’un homme tenant un couteau. Le slogan était écrit sur le côté : « La nuit où il est rentré à la maison ».

L’ambiguïté de la main désincarnée, combinée au mystère de qui « il » a été joué dans mon esprit pendant des années jusqu’à ce que je voie le film pour la première fois. Revisiter Halloween plus de trois décennies après avoir vu cette image pour la première fois, je peux maintenant comprendre comment John Carpenter a construit toute l’histoire du film sur cette ambiguïté et a veillé à ce qu’aucune suite ou remake ne puisse jamais le reproduire de la même manière.

Le film s’ouvre sur le générique où l’on entend pour la première fois le thème musical troublant, écrit par Jean Charpentier, qui se compose d’un cliquetis constant et implacable comme battement arrière, d’une mélodie de piano qui picote la colonne vertébrale, des cordes et de la basse qui entrent et se construisent en crescendo avant de revenir à son origine simple et de se répéter à nouveau. Le thème continue d’être utilisé tout au long du film, presque en hommage à Steven Spielberg Mâchoires, venant chaque fois que le danger est proche et vous mettant à l’affût de quelque chose de grave qui se passe.

Dans la scène d’ouverture, on nous donne une vue à la première personne d’un meurtre brutal. À travers les yeux du tueur, nous voyons les événements se dérouler progressivement, jusqu’à ce qu’un couteau vole dans les airs, une fille poignardée à plusieurs reprises alors qu’elle crie et un cadavre ensanglanté laissé sur le sol. Sauf qu’une partie de tout cela est dans l’esprit, car nous ne voyons jamais le coup de couteau lui-même, seulement l’action du couteau qui va et vient, les sons de l’attaque et le très bref aperçu des conséquences. Pourtant, si quelqu’un vous demandait si vous voyez quelqu’un se faire poignarder dans cette séquence d’ouverture, vous décririez la scène la plus brutale imaginable, principalement parce que Carpenter a pris soin de la présenter si parfaitement que vous imaginez plus que vous ne voyez. Ce que nous voyons cependant, c’est la révélation de l’enfant qui a commis le meurtre ; Michel Myers.

Après un saut dans le temps de quinze ans et l’introduction au psychiatre Dr. Samuel Loomis, joué par le brillant Donald Pleasance, et l’évasion de Michael Myers du Smith’s Grove Sanitarium, Carpenter fait ce qui ne peut jamais être fait par personne d’autre dans le Halloween franchise – il construit pour révéler le visage masqué de Michael Myer. Une fois que vous voyez le masque emblématique, personne ne peut à nouveau retirer ce genre de révélation. Lorsque Laurie Strode (Jamie Lee Curtis dans son premier rôle au cinéma) dépose les clés chez les Myers, nous obtenons une photo partielle de l’arrière d’une tête à l’intérieur de la maison, puis un instant plus tard, nous voyons le bras de quelqu’un en salopette de garage en train de regarder Laurie s’éloigne dans un tir qui s’attarde juste assez longtemps pour devenir presque gênant de continuer à regarder. Par la suite, nous voyons le jeune garçon Tommy être suivi par la même silhouette portant l’ensemble, et cette fois, nous apercevons son menton, qui semble être étrangement blanc et presque comme un masque, mais nous ne voyons rien de plus que cela. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous commençons à voir Michael Myers en entier, semblant fugitivement suivre Laurie partout où elle va, apparaissant derrière des buissons, derrière une ligne de linge flottant, dans une porte sombre, mais jamais pour longtemps et seulement assez longtemps pour vous faire penser que cette fois, quelque chose va se passer. Mais ce n’est pas le cas. Et c’est là que Carpenter’s Halloween réussit là où beaucoup de ses séquelles échouent. Semblable à ce qui a été vu des décennies plus tard dans le Vu franchise, un premier film serré et tendu, qui s’appuie sur une histoire simple et vous fait attendre l’horreur et la violence qui n’arrivent jamais jusqu’à l’acte final, l’augmentation du nombre de morts et les morts sanglantes observées dans les entrées suivantes sont ce qui a tourné au fil du temps Halloween dans un film slasher.

Pour prouver ce point, à l’exception du meurtre d’un chien et du mécanicien à qui Michael vole sa combinaison, tous deux effectués hors caméra, le premier meurtre de Michael à l’écran survient presque une heure après le début du film de 90 minutes et même ensuite, la mort d’Annie dans sa voiture est principalement vue de l’extérieur et vous ne voyez pas réellement Michael lui couper la gorge alors que Carpenter laisse à nouveau le sang et le gore à votre imagination. Et cette tendance se poursuit, même si le nombre de corps augmente très lentement, nous ne voyons aucun sang, aucun « détail de blessure » et dans la plupart des cas rien de plus qu’un mouvement de couteau et un son, de la même manière que Hitchcock a réussi à faire croire à tout le monde qu’ils avait vu l’une des scènes les plus brutales jamais filmées dans la scène de la douche Psycho. Michael poignarde une victime avec un couteau, l’épinglant à la porte dans une pièce sombre, mais le véritable coup de couteau est à nouveau hors caméra, une autre victime est étranglée avec un fil téléphonique dans l’un des seuls décès qui est vu de près et en entier et seulement puis, dans les quinze dernières minutes du film, Carpenter donne-t-il enfin peur, après peur et plusieurs corps dans une bascule de tension et de libération, avec sa partition simple et nerveuse toujours présente en arrière-plan alors qu’il construit un corps tombant du plafond, ou l’apparition soudaine de Michael d’une porte sombre.

Les dix dernières minutes voient Laurie se battre pour sa vie alors qu’elle est poursuivie par Michael, criant dans les rues de Haddonfield jusqu’à ce qu’elle rentre chez elle avec Michael juste derrière elle. Dans la confrontation qui suit, Laurie poignarde Michael avec son propre couteau, ce qui est ironiquement le plus proche que nous voyons d’un couteau réellement mis dans quelqu’un, mais comme nous le savons, le tueur revient toujours, et Carpenter utilise la règle pour mettre en place la finale scène et un moment qui a été imité dans les films d’horreur au cours des décennies qui ont suivi. Après s’être lentement approché par derrière, car même dans les derniers instants, Carpenter ne précipite pas ce qu’il peut prendre du temps, Michael attrape Laurie et dans la bagarre, son masque est retiré et nous voyons son visage révélé pour la seule fois dans le film, avant qu’il ne soit abattu par Loomis et tombe de la fenêtre à l’étage de la maison vers une mort présumée. Bien sûr, c’est un film d’horreur et donc la prochaine fois que Loomis regarde par la fenêtre, Michael est introuvable et le film se termine par un montage des lieux du film, avec la respiration lourde de Michael imposée par-dessus comme le principal de Carpenter Le thème entre en jeu et nous fait sortir du film en pensant que Michael est là-bas et pourrait être n’importe où.

Pour ceux qui n’ont pas vu l’original Halloween depuis longtemps, ou pas du tout, il y a beaucoup de choses notables à en tirer. Dans le premier film, il n’y a pas de véritable lien entre Laurie et Michael, car la révélation frère/sœur est quelque chose qui ne s’est produit que dans la suite, qui était le seul autre film écrit par Carpenter et était censé compléter l’histoire de Laurie et Michel. Cependant, tous ceux qui ont vu le redémarrage de la franchise en 2018 auront remarqué que dans cette nouvelle trilogie, Laurie et Michael ne sont plus liés, car ils ignorent tout après le film original de 78 de Carpenter et modifient même d’une certaine manière la fin de dire que Michael n’a pas simplement disparu, mais a ensuite été arrêté et institutionnalisé.

Cependant, alors que les nouveaux films apportent quelque chose de différent au jeu de balle, ils ne font toujours pas autant avec si peu que Carpenter a réussi avec son film. Halloween a été réalisé avec un budget d’environ 300 000 € et a rapporté 60 à 70 millions de dollars. Regarder le film maintenant, le placer à côté de certains de ses redémarrages et d’autres films « slasher » des temps modernes, qui ressentent le besoin de produire des effets spéciaux, du sang et des morts de plus en plus horribles à l’écran avec la conviction que cela rendra le film plus effrayant pour le public, témoigne de la conviction que les films d’horreur construits sur une tension croissante et pas seulement sur un nombre de corps extrême peuvent être beaucoup plus efficaces et mémorables, et ne doivent pas être chargés d’effets spéciaux.

Pour chaque Halloween film qui a suivi, l’expert de Carpenter, la lente révélation de Michael Myers a assuré que les suites ne pourraient plus jamais se fier à ce genre de chose et devraient succomber à la tradition des films d’horreur qui dit qu’une fois que vous créez un méchant qui devient un figure emblématique, vous devez montrer de plus en plus ce méchant, en faisant ce qu’il fait le mieux de manière plus élaborée. À bien des égards, c’est triste, car dans toutes les franchises d’horreur, de grands débuts au cinéma ont été perdus parmi la multitude d’offres agréables, presque pastiches, qui ont suivi dans leur sillage. Il est probablement préférable de terminer par les mots de John Carpenter lui-même, qui a expliqué Halloween comme « une véritable exploitation grossière. J’ai décidé de faire un film que j’aurais aimé voir quand j’étais enfant, plein de trucs bon marché comme une maison hantée dans une foire où vous marchez dans le couloir et les choses vous sautent aux yeux. » Et c’est exactement ce qu’il a fait, mais il l’a fait avec style et d’une manière qui devrait rappeler à tout cinéaste en herbe que vous n’avez pas besoin d’un budget énorme pour faire un film vraiment effrayant.

L’original Halloween, et bon nombre de ses suites, est diffusé en continu sur diverses plateformes, et Halloween tue joue actuellement dans les salles de cinéma et en streaming sur les niveaux payants de Peacock.

