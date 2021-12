La valeur nette de Bill Gates paierait une fortune en cadeaux pour chaque citoyen britannique

Il y a un vieil adage qui dit que si le fondateur de Microsoft, Bill Gates, laissait tomber un billet de 100 € par terre, il n’aurait pas besoin de le ramasser car le temps qu’il lui faudrait pour se baisser et le ramasser, il l’aurait déjà fait beaucoup, beaucoup plus qu’il ne valait.

Et tandis que Gates a peut-être été supplanté en haut de la liste des riches ces dernières années par Jeff Bezos, Elon Musk et le fondateur de Louis Vuitton Bernard Arnault, le nerd le plus puissant du monde a toujours une valeur nette de plus de 136,4 milliards de dollars (103 milliards de livres sterling ).