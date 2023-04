Michael J. Fox s’est exprimé sur son état de santé

Hollywood

L’acteur de Retour vers le futur a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson à un très jeune âge. Il est retraité de l’industrie.

© IMDbMichael J. Fox.

Michael J Fox est devenu célèbre avec son rôle dans la série les liens familiauxmais c’était son interprétation du jeune Marty McFly dans la trilogie de Retour vers le futur celui qui a fait de lui une star de cinéma. dirigé par robert zemeckisces films sont devenus un phénomène culturel et ont marqué une étape importante dans la carrière de l’acteur.

Malheureusement, dès le plus jeune âge, Michael J Fox il a lutté contre la maladie de Parkinson, une condition qui a affecté sa capacité physique et l’a éloigné de l’industrie. Actuellement, l’acteur est à la retraite en raison des défis physiques et mentaux auxquels il est confronté au quotidien.

Dans une récente interview avec CBS dimanchel’acteur s’est confié sur son état de santé actuel. « Je ne vais pas mentir. Cela devient difficile, de plus en plus difficile. Cela devient de plus en plus difficile. Chaque jour est plus difficile. Mais c’est comme ça »a assuré l’acteur Retour vers le futur dans l’interview susmentionnée.

« J’ai pensé au taux de mortalité à cause de ça… Je ne vais pas arriver à 80 », condamné. L’artiste a 61 ans et a longtemps été à la tête d’une organisation qui cherche à promouvoir le développement pour lutter contre ces maladies dégénératives comme la maladie de Parkinson.

+Le passage de Michael J. Fox au Comic-Con de New York

Lors de sa dernière visite à Comic Con de New York, Michael J Fox parlé de la maladie et comment il a toujours pensé que c’était « des vieux ». Au fil du temps, il s’est rendu compte que ce n’était pas le cas. « Maintenant, ils sont ma vie. Plus je comprenais, plus je voulais aider. ». Pour cette raison, il a décidé de créer sa fondation, qui est née en l’an 2000.

