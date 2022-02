Netflix a créé Inventing Anna, une chronique d’escroqueries à ne pas manquer

Sans aucun doute, l’embauche du producteur de Shonda Rhimes a été un point flatteur pour Netflix. Après le grand succès de L’anatomie de Géry est venue la rage de Bridgerton et, maintenant, la plate-forme vient d’être lancée Inventer Anna. Cette création du Shondaland est une mini-série en neuf épisodes qui fera beaucoup parler dans les prochains jours. Bon, il faut dire qu’elle a tout pour être la fiction de l’année.

Inventer Anna est basé sur l’histoire vraie d’Anna Sorkin, une jeune femme russe qui s’est fait passer pour une héritière allemande alors qu’elle vivait à Manhattan et est devenue l’une des plus grandes escrocs de l’histoire. L’élite de New York est une société dans laquelle peu de gens peuvent entrer et cette fille l’a obtenu sur la base de la tromperie et de la manipulation. Et, la série est un parfait portrait de cette affaire qui a tenu en haleine pendant des mois les familles les plus millionnaires du pays.

Mais, au-delà de l’intrigue et de l’histoire qui fait Inventer Anna, la vérité est qu’il y a de nombreux points en faveur pour que cette série soit un succès complet. Tout d’abord, la performance de Julia Garner mérite d’être admirée. L’actrice, connue pour son rôle dans Ozark, apparaît dans ce strip dans sa meilleure version. Dans chaque épisode, elle revisite son personnage, faisant découvrir au même spectateur le niveau de manipulation d’Anna Sorkin.

De plus, chaque fois que l’escroc change de personnalité, c’est notoire grâce à l’excellent travail que Garner a réussi à faire. Ce rôle deviendra probablement l’un des meilleurs pour l’interprète, qui avec son travail traverse l’écran éblouissant par la réalité de sa performance. Même si, comme si cela ne suffisait pas, le complément apporté par Anna Chlumsky, qui personnifie Vivian, la seule journaliste qui parvient à l’interviewer, est synonyme d’un duo parfait.

Le rôle de Chlumsky est celui d’un journaliste intrépide intrigué par la vérité. Elle essaie à tout moment de découvrir ce qui est vraiment arrivé à Anna et n’a aucune intention que quiconque entrave cette enquête. C’est pourquoi, grâce à sa passion, il parvient à découvrir des choses qui donnent un tour inattendu à cette cause qui a ému tout New York. Le travail de l’actrice et le niveau de passion dont elle fait preuve est la grande preuve de son talent et de la qualité de ce duo entre le forçat et le journaliste.

Cependant, au-delà des performances dans lesquelles l’ensemble du casting est digne d’applaudissements, Inventer Anna C’est l’un des grands paris de Shondaland et de Netflix. La combinaison des deux sociétés de production a été un triomphe complet. Eh bien, la bande est créée avec un niveau de scénario et d’accessoires rarement vu aussi bien fait à la télévision. Et, l’un d’eux est l’utilisation de flashbacks qui sont nécessaires pour comprendre chaque instant de l’histoire capturée dans la série.

Bien sûr, il convient de noter que la même fiction a un début qui clarifie la vérité. « TToute cette histoire est totalement vraie, à l’exception des parties qui ont été totalement inventées.», peut-on lire au début de chaque chapitre. C’est-à-dire que, bien qu’il s’agisse d’une histoire vraie, Shonda Rhimes a su prendre ses licences créatives et l’a fait parfaitement car il n’est pas possible de distinguer, exactement, ce qui s’est passé et ce qui ne s’est pas passé dans la vraie vie.

Cela dit, il n’y a aucun doute Inventer Anna C’est la série parfaite pour profiter du week-end. De plus, avec seulement neuf épisodes, il est rapide et facile à regarder même si chacun dure plus d’une demi-heure. Mais, même ainsi, la performance de Julia Garner et chaque moment vécu dans le drame, qui est captivant, rend chaque épisode plus agréable et divertissant.

