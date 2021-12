John Goodman affiche son incroyable transformation corporelle sur le tapis rouge des Freak Brothers

Le célèbre acteur vétéran John Goodman s’est imposé comme une source d’inspiration pour les personnes qui ont du mal à perdre ce poids supplémentaire. le Grand Lebowski la star a récemment montré son incroyable transformation corporelle lors de la première sur le tapis rouge de Tubi’s Les Freak Brothers. Goodman a réussi à perdre plus de 100 livres au cours de la dernière décennie, à 69 ans.

John Goodman exprime actuellement le personnage « Fat Freddy » dans la comédie animée Les Freak Brothers. Cependant, il s’avère que Goodman est maintenant l’opposé du personnage qu’il joue. Alors que Fat Freddy est un stoner en surpoids, Goodman a adopté un mode de vie plutôt discipliné pour réaliser la transformation qu’il affiche maintenant.

Il a bercé son nouveau look minceur en portant un pull à col en V orange sur une chemise à col bleu, complété par une paire de jeans en denim et un blazer.







La transformation de Goodman est étonnante, mais pas surprenante, car il est sur la voie du bien-être depuis un certain temps maintenant. En 2011, le Monsters Inc. L’acteur a révélé à David Letterman qu’il poussait 400 livres. C’était à ce moment-là qu’il était le plus lourd. Cependant, Goodman a adopté un mode de vie plus sain depuis lors, et en 2018, il a déclaré dans une interview avec le magazine American Association of Retired Persons qu’il avait l’intention de maintenir sa perte de poids de 100 livres. Il attribue sa transformation principalement à une habitude alimentaire appelée «contrôle des portions» – choisir une quantité saine d’un certain aliment. Cependant, a-t-il ajouté en plaisantant,





Mais je ne veux pas être un exemple pour qui que ce soit quand le poids revient en force – quand je commence à manger du Crisco en boîte avec une cuillère et un côté de sucre glace.

L’acteur avait déjà parlé des moments où son état s’était aggravé, surtout après s’être séparé de Roseanne, la sitcom d’ABC. Goodman s’est brouillé vers la fin de la série et s’en est finalement éloigné pour de bon. Cependant, cela a eu un impact majeur sur sa santé.

J’étais en assez mauvais état quand je suis parti Roseanne, pour être honnête. J’avais beaucoup de ressentiment. Je m’en fichais. C’était une terrible faute de caractère de ma part. J’ai toujours voulu plus de quelque chose. Il y avait un vide en moi. Je l’ai toujours, mais je sais ce que c’est maintenant. Vous le reconnaissez et vous dites : « Voilà. » Vous n’avez pas besoin de le remplir avec une autre côtelette de porc ou une boisson.

Mais Goodman a réussi à renverser la vapeur en participant à un mode de vie plus sain et en supprimant le sucre et l’alcool de sa vie, en plus de faire de l’exercice six jours par semaine. Et cela a abouti à la transformation qui a surpris tout le monde.





