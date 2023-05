Qui est Eiichiro Oda, le mangaka japonais derrière One Piece

NETFLIX

Cette année, la série d’action en direct One Piece arrivera sur Netflix. Quel rôle jouera le créateur du manga original ?

©NetflixOne Piece aura sa série live-action cette année.

L’énorme fandom de une pièce attend l’adaptation impressionnante qui est en cours de développement Netflix. Comme annoncé par la plateforme de streaming elle-même, cette année, la série d’action en direct basée sur le manga le plus populaire de l’histoire arrivera au catalogue. Quel rôle joue Eiichiro Oda ?

l’univers de une pièce a été créé par cet écrivain et illustrateur japonais. Cette aventure pirate a débuté en juillet de 1997 dans le magazine Weekly Shōnen Jump et cela s’est avéré être un succès sans précédent. Depuis, plus de 105 tomes de ses histoires également écrites et illustrées par Oda-Sensei.

+ Qui est Eiichiro Oda, créateur de One Piece

Eiichiro Oda est le 10ème auteur le plus vendu de tous les temps. Et c’est que une pièce réussi à vendre plus de 516 millions de livres. Il devient ainsi le seul mangaka japonais de ce classement et devient l’un des créateurs de mangas les plus influents de l’histoire. Et c’est que c’est le seul qui s’est maintenu avec une mythologie continue et sérialisée.

Bien qu’il envisage personnellement de le conclure d’ici 2025, il servira de producteur exécutif sur le projet Netflix avant cela. Lui-même a exprimé qu’il avait toujours voulu que sa fiction soit adaptée avec de vrais acteurs. C’est sur le point d’arriver et c’est pourquoi il a été impliqué dans différents rôles de production.

Ainsi, Eiichiro Oda s’est chargé d’approuver le casting, la post-production et a perfectionné le ton, en étroite collaboration avec les showrunners Matt Owens et Steven Maeda. Grâce à lui, alors, ils seront les vedettes de cette histoire Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) et Taz Skylar (Sanji).

