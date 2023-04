Seul Apple se débarrasse de la grande chute du marché du mobile : c’est ainsi que sont les principales marques en ce moment

Le géant de Cupertino continue d’afficher sa bonne santé, alors que l’industrie du mobile et tous les autres constructeurs subissent la chute massive des ventes du milieu de gamme et des plus abordables.

On peut déjà dire que l’industrie du mobile est cassée, et seul Apple maintient le type.

Nous l’évoquions déjà il y a quelques jours lorsque nous vous confirmions que Samsung avait retrouvé le numéro 1 sur le marché du mobile après un trimestre avec Apple aux manettes, et c’est bien cela seul le géant de Cupertino semble avoir des raisons de sourire face à un déclin évident et énorme de l’ensemble de l’industrie mobile, qui est tombée à des chiffres jamais vus depuis plus de 10 ans face à la tempête parfaite des crises géopolitiques, des batailles commerciales, des problèmes de manque de composants et de l’inflation croissante au niveau mondial.

Les données du consultant Canalys que nous ont présentées les amis de GSMArena ne sont pas plus encourageantes avec le présent et le court terme du secteur, et c’est que les experts confirment une forte baisse des ventes au premier trimestre 2023, qui est resté dans le 269,8 millions d’unités livrées signant un très rouge -13% sur un an.

Le marché mondial de la téléphonie mobile a chuté de 13 % sur un an au premier trimestre 2023, avec Apple très proche de Samsung et célébrant que ces chiffres très positifs ont été signés dans un trimestre qui a vu la naissance, avec un grand succès, de la nouveau Galaxy S23.

L’accumulation des stocks et la baisse de la demande sont à l’origine de ces chiffres, et c’est sans doute Il semble que ce soient les gammes moyennes et économiques qui aient le plus souffert de cette criselestant les chiffres de tout le catalogue Android laissant Apple seul dans les chiffres positifs.

Pas en vain, au premier trimestre 2022, 311,2 millions de smartphones ont été venduset le géant dirigé par Tim Cook est la seule marque qui a obtenu des résultats verts en avoir livré 3% d’iPhones en plus au cours de ces trois premiers mois de 2023 par rapport à la même période l’an dernier : 58,0 millions d’iPhone vendus, pour 56,5 millions en 2022.

Ce contexte Il faut qu’Apple passe de 18% de part de marché à 21%plus proche que jamais de Samsung en une Q1 quand les Sud-Coréens présentent leur famille vaisseau amiralet cela malgré le succès du Galaxy S23.

Les chiffres de Samsung ils la laissent en première place mais alourdis, vendant 18% de moins (60,3 millions de mobiles Galaxy contre 73,7 millions en 2022), avec une part de marché de 22 % et Apple respire très près. Ceux de Séoul ont déjà massivement réduit leur production, notamment dans la coupe la plus basique.

Xiaomi est le troisième mondialun jalon important, même si sa chute est de 22 % (30,5 millions d’unités contre 39,2 millions) et sa Compartir dans l’industrie et beaucoup moins, une part de 11 %.

Le podium est déjà bouclé, mais jusqu’à la Top cinq on trouvera deux autres fabricants chinois, avec OPPO garde 10% et je vis 8% du gâteaubien que les deux tombent dans l’examen d’une année sur l’autre avec -8% de ventes OPPO et -17% de ventes in vivo.

Tous les autres fabricants ont vendu ensemble 73,4 millions de mobiles au premier trimestre 2023, perdant 16 % de ses ventes par rapport aux 87,6 millions livrés en 2022. Sa part est de 27%avec ici des marques aussi importantes que realme, Sony, Huawei, Motorola, Honor ou Nokia, entre autres… Comme vous l’avez vu, sans aucun doute Apple est le roi du moment !

