Michael B. Jordan parle de son camée secret dans Black Panther : Wakanda Forever

En novembre 2022, Panthère noire : Wakanda pour toujours a été publié pour recevoir un accueil critique important. Cependant, étant donné le choix de Marvel de ne pas refondre le personnage lorsque Chadwick Boseman est décédé en août 2020, l’intrigue devrait être modifiée. Tout en pleurant la perte du roi T’Challa, les téléspectateurs ont eu droit à une apparition de Michael B.Jordanie comme Eric Killmonger, qui était le puissant ennemi de Chadwick dans le premier film.





Avant que Shuri (Letitia Wright) n’ingère une herbe en forme de cœur sur son chemin pour devenir la Panthère noire, Killmonger a fait une apparition dans le plan ancestral. Jordan a révélé le Spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon comment il a pu garder son apparence secrète, ce qui a surpris les fans. Il a admis à quel point il était difficile pour tout le monde de travailler sans la présence de Boseman et a déclaré qu’il était « difficile » de garder secrète l’identité de son camée.

À propos de la préparation de son apparition, Jordan a déclaré:

« Et Ryan Coogler avait une tâche tellement énorme devant lui pour faire évoluer le scénario et l’histoire d’une manière qui honore toujours Chadwick mais fait également avancer la franchise. Donc, pour que je puisse revenir, et j’ai vraiment J’ai dû garder ça secret, j’ai dû faire pousser mes cheveux. Vous savez, j’ai remis les mèches et des trucs comme ça. Et je voyage beaucoup d’endroits, donc je dois porter un chapeau, un sweat à capuche, vol privé, ce qui n’est pas si mal. Mais être capable de le garder secret était vraiment une chose difficile.





En savoir plus sur l’apparence choquante de Killmonger

Les téléspectateurs et Shuri ont été choqués lorsque Killmonger lui est apparu dans le plan ancestral. Quand elle est arrivée, elle avait espéré rencontrer un membre de sa famille, mais l’arrivée de Killmonger a parlé de la blessure qu’elle a ressentie après avoir perdu sa mère et son frère si soudainement. Pendant un certain temps, elle suivit les conseils de son cousin, qui l’avait persuadée de choisir la vengeance dans sa quête, et déclara la guerre à Talokan. Mais la nouvelle Black Panther a choisi le bon chemin après s’être donné le temps de récupérer émotionnellement et mentalement.

Panthère noire : Wakanda pour toujours a reçu des critiques favorables de la part des critiques et a réalisé un chiffre d’affaires de 840 millions de dollars au box-office. Le fait que la représentation de la reine Ramonda par Angela Bassett lui ait valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle est la preuve de la qualité exceptionnelle du film. Jordan a dû conserver son poste dans Wakanda pour toujours un secret, mais les fans peuvent s’attendre à le voir en dehors du MCU dans le prochain Credo III.