L’absence possible de Daphne Bridgerton dans la saison 3 de Bridgerton

Bridgerton, la série dramatique romantique historique de Netflix, a conquis le cœur de nombreuses personnes ces dernières années. Basée sur la série de livres de Julia Quinn, la première saison de l’émission a créé un précédent pour l’histoire d’amour entre le duc de Hastings Simon Basset et Daphne Bridgerton, et les saisons suivantes ont suivi la romance et la vie de chaque frère Bridgerton. La distribution diversifiée a été largement saluée pour avoir apporté une nouvelle perspective au genre romantique d’époque.





Phoebe Dynevor, qui joue Daphne Bridgerton, a révélé dans une interview avec Screen Rant que son personnage pourrait ne pas être dans la saison à venir. Cependant, elle a exprimé l’espoir que Daphné puisse jouer un rôle plus important dans les saisons à venir et a hâte de regarder la prochaine saison en tant que téléspectatrice.

« Malheureusement pas dans la saison 3. Potentiellement dans le futur. Mais la saison 3, je suis juste ravi de la regarder en tant que spectateur. »

De plus, Regé-Jean Page, qui jouait Simon Basset, n’est pas revenu pour une deuxième saison. La raison de son départ de l’émission n’a pas été officiellement annoncée; des rumeurs ont depuis émergé selon lesquelles cela était dû à des différences créatives. Après l’annonce de sa sortie, il a déclaré que le rôle avait un « arc d’une saison » et il a quitté la série parce que cela ressemblait à une « série limitée » pour lui.

Malgré l’absence de certains personnages, les fans attendent toujours avec impatience le prochain chapitre du Bridgerton histoire de famille. Ils espèrent que la saison continuera à capturer l’essence de la série. L’émission a été un énorme succès pour Netflix, devenant l’une des émissions les plus regardées sur la plateforme de streaming, et plus de 82 millions de foyers ont regardé la première saison seule au cours de son premier mois de sortie. La série a également été acclamée par la critique, avec des éloges pour sa distribution diversifiée, sa conception de production précise et sa narration dynamique.





Rôle réduit de Daphné dans la saison 3 de Bridgerton

Le rôle réduit de Daphne Bridgerton dans la saison à venir peut être une déception pour certains fans, mais ce n’est pas tout à fait surprenant. Dans la saison 1, Daphné était au centre de la série, mais son rôle a été réduit dans la saison 2. À mesure que la série s’éloigne de sa saison, il est logique que son personnage ait moins d’impact sur l’histoire globale. Au lieu de cela, la saison 3 se concentrera sur l’histoire d’amour de Penelope Featherington et Colin Bridgerton et est basée sur le livre « Romancing Mister Bridgerton ». Les saisons précédentes se concentraient sur l’histoire d’amour de Simon et Daphné dans la saison 1 et l’histoire d’amour de Kate et Anthony dans la saison 2.

Bien que le rôle de Daphné dans la série puisse être réduit, Phoebe Dynevor peut revenir à la série par à-coups pour la continuité et la familiarité. Dynevor a également exprimé dans ses interviews qu’elle serait prête à revenir pour les saisons futures, mais elle regardera la saison 3 de loin comme tout le monde. La mise à jour sur le rôle de Daphné dans la série est décevante, mais c’est compréhensible car la série vise à raconter différentes histoires d’amour et à se concentrer sur d’autres personnages à chaque saison.