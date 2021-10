Ce n’était pas chez Marvel : Tom Hardy et Tom Holland ont déjà travaillé ensemble sur un film méconnu

Tom Holland et Tom Hardy Ils ont quelque chose en commun en plus de leur nom : ils travaillent tous les deux pour Marvel. Le premier donnant vie à Spider-Man, tandis que le second réalisait l’interprétation de Venom. En fait, ces derniers jours, des rumeurs d’un travail commun lors de la récente première de MCU, Carnage libéré, a mis les deux acteurs au centre de la franchise.

Cependant, il convient de noter que les deux Tom Holland Quoi Tom Hardy ce sont déjà des comédiens de renom. Et c’est ce qui l’amène à être recherché par différentes productions en dehors de l’univers Marvel. A tel point qu’au-delà de la franchise de super-héros, les deux ont encore un point commun : ils ont déjà travaillé ensemble sur un film.

Il s’agit de Locke, qui a été créé en 2013 et est l’un des films les plus remarquables de sa carrière. Dans ce film, Hardy a donné vie au personnage principal nommé Ivan, tandis que Holland a joué Eddie. Créé et réalisé par Steven Knight, le long métrage a obtenu une note de 91 % de Tomates pourries et a été défini comme « intense et claustrophobe”.

L’histoire raconte la vie d’Iván, un contremaître prestigieux qui, en apparence, est un homme calme et qui mène une vie sans trop de chocs. Contremaître de grands travaux, il a dû travailler très dur pour réaliser son rêve. Mais un jour, il reçoit un appel qui l’incite à prendre une décision qui changera sa vie pour toujours. Et, à partir de là, le film se concentre sur le contre-la-montre de ce personnage si bien réalisé par Hardy.

Est « expérience visuelle intéressante”, Comme Mariló García de CinémaniaIl a également l’un des meilleurs castings. Au-delà de la participation de Tom Holland et le rôle de Tom HardyLe film a été suivi par Olivia Colman, Ruth Wilson, Andrew Scott et Bill Millner.

