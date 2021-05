La vente PS Store Extended Play partage plus d’offres de jeux PS5 et PS4

Alors que la vente de la Golden Week du PlayStation Store touche à sa fin, une autre sélection de remises PS5 et PS4 est arrivée pour prendre sa place. Cependant, nous devons être honnêtes avec vous tout de suite et admettre que cette nouvelle gamme de baisses de prix est un peu puante. La vente PS Store Extended Play n’a pas vraiment beaucoup à se vanter en termes de baisses de prix alléchantes, mais nous ferons toujours de notre mieux pour mettre en évidence les meilleurs. Toutes ces offres seront disponibles jusqu’à minuit le 25 mai 2021, et avec les ventes en direct dans les vitrines du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis, restons coincés dans les choses.

Se concentrant uniquement sur les titres PS5 natifs pendant une seconde, Destiny 2: Beyond Light tombe à 28,80 € / 33,49 €, Crash Bandicoot 4: It’s About Time arrive à 38,99 € / 38,99 €, et Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est de 39,99 € / 39,99 € . Il y a quelques autres offres en cours, mais c’est à peu près votre lot en termes de jeux PS5 qui vous intéressent le plus.

Sur la gamme d’offres PS4 et Little Nightmares II obtient sa première baisse de prix à durée limitée, à 19,99 € / 23,99 €. Nous avons ensuite l’édition Jumbo de Two Point Hospital pour 27,99 € / 31,99 €, The Outer Worlds livré avec ses deux morceaux de DLC à 48,74 € / 59,99 € et Afterparty est de 9,59 € / 11,99 €. La collection Yakuza Remastered coûte 26,24 € / 29,99 €, Rad tombe à seulement 3,99 € / 4,99 €, Slay The Spire peut être acheté pour 9,99 € / 12,49 € et la trilogie Phoenix Wright: Ace Attorney est de 18,08 € / 20,09 €. Ensuite, il y a Persona 3: Dancing in Moonlight pour 9,99 € / 14,99 € Devil May Cry 4: Édition spéciale est de 5,99 € / 7,49 €. Nous avons cependant gardé le meilleur pour la fin: The Quiet Man ne coûte que 2,99 € / 3,74 €!

Comme c’est presque toujours le cas pour le moment, la page de vente sur le PS Store n’est pas en ligne au moment de la rédaction. Puisqu’il n’y a aucun endroit pour voir toutes ces offres au même endroit sur votre console PS5 ou PS4, rendez-vous sur les prix PS pour la liste complète. Ensuite, recherchez simplement le jeu que vous souhaitez acheter et la réduction sera active. Y a-t-il quelque chose dans cette liste d’offres plutôt moche qui a attiré votre attention? Partagez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.