C’est ainsi que sont les METL, les roues de vélo dotées de la technologie NASA: elles n’ont pas besoin d’être gonflées ni (théoriquement) de crevaison

Les crevaisons habituelles sur le vélo pourraient appartenir au passé très vite. C’est du moins ce que soulève un statup appelé The Smart Tire Company, qui a annoncé le développement d’une roue de vélo unique qu’ils ont appelée METL (Martensite Elasticized Tubular Loading).

Cette roue est spéciale car elle tire parti de la même technologie que celle développée par la NASA pour protéger les roues des rovers explorant les surfaces de la Lune et de Mars. La promesse est certainement remarquable: vous n’aurez jamais besoin de les gonfler et ils ne perforeront pas.

Réinventer la roue

La NASA avait besoin de réinventer la roue. Les missions avec leurs Les véhicules d’exploration Rover ne pourraient pas être exposés à d’éventuelles crevaisons, et des chercheurs du Glenn Research Center sont allés travailler pour créer leur « roue superélastique », une évolution du « Spring Tire » également créé par ce centre en collaboration avec Goodyear.

Cette roue superélastique Il est basé sur un matériau appelé NiTinol, un alliage de nickel et de titane Grâce à sa structure atomique, il permet à la roue «d’avoir de la mémoire» et de retrouver sa forme encore et encore sans dommage permanent lorsqu’elle se déforme en roulant sur tous types de terrains et obstacles.

Cette technologie qui a été conçue pour les missions spatiales a également des applications pratiques sur notre planète, et nous en avons un bon exemple dans le vélo, qui peut maintenant être apprécié grâce au travail de The Smart Tire Company et votre roue METL, qui pourrait arriver en 2022.

Est ces roues sont susceptibles d’être chères et visent pour le moment dans un marché de niche où les cyclistes dépensent beaucoup d’argent pour leurs vélos – quelque chose de plus en plus fréquent – mais la promesse de ces roues est fantastique pour les fans, qui voient des solutions potentielles depuis un certain temps. condamnation des crevaisons.

Les roues utiliseront des matériaux créés par la NASA, mais pour améliorer l’adhérence sur la surface —Ce qui n’est pas particulièrement bon si la roue est en métal sans plus qu’un revêtement avec une sorte de maillage d’un matériau appelé polyuréthanium qui permettra de circuler sur tous types de chaussées.

Ce maillage devra être remplacé de temps en temps, mais ce coût sera beaucoup plus bas, disent-ils, que le changement de roues comme jusqu’à présent a été fait.

Les progrès sont certainement prometteurs, et si ces promesses sont tenues nous sommes confrontés à une révolution potentielle d’un segment qui peut voir les efforts renouvelés des fabricants de pneus traditionnels: Michelin et General Motors ont déjà annoncé le développement d’Uptis, un pneu auto avec la même idée, la tendance semble donc prendre de l’ampleur.

