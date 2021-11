MGM a commencé la recherche du prochain James Bond

Avec Pas le temps de mourir enfin libéré et le mandat de Daniel Craig en tant que James Bond étant maintenant terminé, les fans de l’espion emblématique se sont demandé quelle pourrait être la prochaine étape pour 007. Eh bien, la présidente de MGM de Motion Pictures, Pamela Abdy, a révélé que la recherche est maintenant en cours pour le prochain acteur de se glisser dans le smoking tant convoité, et ce développement lors de la prochaine sortie de Bond n’en est qu’à ses débuts.

« C’est grand ouvert. Nous avons eu très tôt des conversations préliminaires avec Barbara [Broccoli] et Michel [Wilson], mais nous voulions que Daniel ait son dernier hourra. »

Les créatifs derrière Pas le temps de mourir ont toujours été clairs que la quête du prochain James Bond attendrait la sortie de Pas le temps de mourir, permettant à Craig de profiter des projecteurs avant que le studio ne fasse avancer la franchise. Bien que, considérant que Pas le temps de mourir n’est sorti en salles que le mois dernier, il semble que la recherche ait démarré plus rapidement que beaucoup ne l’avaient peut-être prévu …

En fait, la productrice Barbara Broccoli a récemment déclaré que le studio ne commencerait même pas à chercher le remplaçant de Daniel Craig avant 2022. « Nous n’y pensons pas du tout », a expliqué la productrice. « Nous voulons que Daniel ait son heure de célébration. L’année prochaine, nous commencerons à penser à l’avenir. » Si Abdy a raison et que la chasse au prochain 007 a déjà commencé, alors quelque chose a clairement changé dans les coulisses. Peut-être qu’ils étaient tous trop excités pour attendre.

Alors, qui le studio pourrait-il envisager pour intensifier et diriger la franchise après la sortie finale extrêmement réussie de Daniel Craig? Eh bien, les fans enthousiastes communiquent leurs acteurs parfaits de Bond depuis un certain temps maintenant, avec des goûts de Tom Hardy, Idris Elba, Henry Cavill et plus récemment. Éternels la star Richard Madden et Bridgerton’s Regé-Jean Page est souvent en tête de la liste des fans.

Un nom surprenant qui est maintenant apparu est Dwayne « The Rock » Johnson, la superstar de l’action ayant récemment jeté son nom dans le chapeau. Sans doute avec un pitch tout-puissant. « Oui, mon grand-père était un méchant de Bond dans You Only Live Twice avec Sean Connery. Très, très cool », a déclaré Johnson lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait un jour de rejoindre la franchise James Bond en tant que méchant. Bien sûr, The Rock avait d’autres idées disant: « Je voudrais suivre ses traces et être le prochain Bond. Je ne veux pas être un méchant. Je dois être Bond. »

Daniel Craig, quant à lui, a depuis offert des conseils plutôt sages à celui qui est choisi pour prendre la relève, en disant simplement: « Ne vous en foutez pas ». Avec l’acteur maintenant définitivement, absolument fini avec 007, et malgré son aversion occasionnelle pour le rôle, l’acteur a dit qu’il serait triste de voir quelqu’un d’autre reprendre le flambeau. « C’est incroyable de faire ces films », a déclaré Craig en septembre. « C’est très émouvant. Je suis content d’y mettre fin selon mes propres termes. Je suis reconnaissant aux producteurs de m’avoir laissé faire cela. Mais ça me manque certainement. Je serai probablement incroyablement amer quand la nouvelle personne prendra le relais . »

Pas le temps de mourir est maintenant devenu le film hollywoodien le plus rentable de l’année et devrait sortir en éditions collector 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 21 décembre 2021. Cela nous vient de The Hollywood Reporter.





