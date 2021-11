Hawkeye épisode 1 et 2 est sorti et les prochains épisodes sont les plus attendus. Les fans sont curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 5 de Hawkeye au Royaume-Uni, en Inde et aux États-Unis.

De plus, ils veulent connaître l’heure de sortie et où ils peuvent regarder l’émission en ligne. Ne t’inquiète pas! Nous avons ce qu’il vous faut, ci-dessous, nous avons répertorié tous les détails sur la date de sortie de l’épisode 5 de Hawkeye au Royaume-Uni, en Inde, aux États-Unis, à l’heure, à l’endroit où regarder et plus encore, jetez un œil.

Hawkeye Episode 5 Date de sortie Royaume-Uni, Inde, États-Unis, heure, où regarder

Hawkeye devrait sortir sur Disney Plus le 24 novembre 2021. La série mettra en vedette Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton et a été créée par le showrunner et producteur exécutif Kevin Feige. Il s’agit du cinquième volet de l’univers cinématographique Marvel et verra Barton former sa nouvelle apprentie Kate.

Le cinquième et dernier épisode de la dernière série télévisée de Marvel arrivera bientôt sur la plateforme de streaming. Hawkeye de Marvel a été un succès surprise parmi les fans et les critiques de Marvel, et il semble que nous obtenions encore plus du personnage et de son acolyte courageux Kate Bishop.

La nouvelle série de Marvel, « Marvel’s Hawkeye », est là et nous ne pourrions être plus excités. Mettant en vedette l’acteur et producteur préféré des fans, Jeremy Renner (The Avengers, The Bourne Legacy), la série devrait débuter le 14 novembre.

Mais, cet aperçu de la série est encore plus excitant : deux des six épisodes de la série seront disponibles immédiatement le jour du lancement mondial du 14 novembre. Cela signifie que nous n’avons pas à attendre une semaine complète pour regarder le deuxième volet de Les aventures de Clint et Kate.

Hawkeye Episode 5 Date de sortie et calendrier

Hawkeye devrait être l’un des nouveaux titres les plus excitants disponibles sur Disney Plus, et c’est avant même que nous ne tenions compte des attentes élevées des fans sur la base des précédentes sorties en solo du personnage. Il ne fait aucun doute que cela augmentera certains niveaux d’intrigue avant les débuts de la semaine prochaine, mais cela augmentera-t-il également l’anticipation de la sortie de l’épisode 2 en même temps que l’épisode 5 ? Nous le saurons bien assez tôt.

Si vous ne voulez pas être gâté sur le cinquième épisode de la nouvelle série télévisée de Marvel, Hawkeye, assurez-vous de couper le son de certains mots sur les réseaux sociaux. L’épisode sortira le 3 décembre sur Internet, et vous voudrez attendre jusqu’à 19 h 00 HNE, sur ABC pour le diffuser.

Voici le programme complet de l’épisode 5 de Hawkeye et des autres épisodes à venir, jetez-y un œil :

Hawkeye épisode 4 : 8 décembre

: 8 décembre Hawkeye épisode 5 : 15 décembre

: 15 décembre Hawkeye épisode 6: 22 décembre

Où regarder Hawkeye Episode 5 en ligne ?

Si vous voulez regarder Hawkeye en ligne, vous aurez besoin d’un abonnement Disney+. Tous les épisodes à venir et précédents seront disponibles en streaming sur Disney + exclusivement. De plus, si vous souhaitez regarder Hawkeye sur Disney+, vous aurez besoin de son abonnement mensuel ou annuel qui a des coûts différents, selon le pays où vous vous trouvez.

Spoilers et remorque Hawkeye

Les téléspectateurs de la première de l’émission ont appris qu’Eleanor Bishop n’est pas exactement ce qu’elle semble être. Bien que, oui, elle puisse fournir une présence maternelle dans la vie de Kate, ses véritables intentions sont bien plus sinistres.

True Detective a finalement répondu à de nombreuses questions soulevées par le tout premier épisode de la série, mais il en reste encore quelques-unes sans réponse. L’un des grands ? Qu’est-ce qui se passe avec Eleanor Bishop? Et même s’il semble que nous devrons attendre l’année prochaine pour le savoir, notre théorie pourrait faire la lumière sur ce qu’elle a fait.

Si vous espériez recommencer The Good Wife avec une ardoise entièrement vierge, vous pourriez être déçu par les premiers épisodes consécutifs. Il y a des spoilers éparpillés qui suggèrent que les événements passés ne sont pas ce qu’ils apparaissent.

