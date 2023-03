Netflix confirme la saison 2 de The Snow Girl : quand sera-t-elle diffusée ?

Netflix

Le deuxième volet de The Snow Girl a été officialisé par une annonce officielle de Netflix. Vous trouverez ci-dessous les détails et le moment où il serait disponible.

©NetflixNetflix confirme la saison 2 de The Snow Girl : quand sera-t-elle diffusée ?

La fille des neiges C’était l’une des premières les plus remarquables de janvier et s’est déjà positionnée parmi les séries les plus regardées jusqu’à présent cette année. Cette production espagnole, créée par Jesús Mesas Silva et Javier Andrés Roig, basée sur le roman homonyme de Javier Castillo, a été un succès sur le service de streaming Netflix et c’est pourquoi il a obtenu le feu vert pour une saison 2.

Sa prémisse se déroule en 2010, lorsqu’une petite fille nommée Amaya Martín disparaît dans la foule lors du défilé des Trois Rois à Malaga. Une journaliste stagiaire, Miren, commence sa propre enquête pour retrouver la jeune fille, avec le journaliste Eduardo, parallèlement à l’enquête de l’inspecteur Belén Millán.

+The Snow Girl aura la saison 2

Bien que de bonnes nouvelles aient été attendues de la part de l’entreprise en constatant ses chiffres d’audience, la réalité est qu’il y a eu des cas similaires qui ont conduit à l’annulation. Pourtant, dans la matinée de ce mardi, les réseaux officiels de la plateforme a confirmé que La fille des neiges aura une deuxième saison. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, mais pourrait arriver début 2024.

L’auteur du roman Javier Castillo, a également publié son message sur Twitter pour célébrer la nouvelle. Là, il a écrit : « Je suis particulièrement ravi d’annoncer que The Soul Game (la suite de The Snow Girl) est en développement pour devenir une série, pour emmener Miren encore plus loin qu’il ne l’a déjà fait. Alors oui, cela confirme la deuxième saison de The Snow Girl ! ».

Tout comme il n’y a pas encore de date de sortie, on ne sait pas non plus quels seront les nouveaux épisodes de La fille des neiges. La fin de la première saison laissait entrevoir une deuxième partie, puisque la scène finale était adaptée du premier chapitre du deuxième tome, Le jeu de l’âmeavec un nouveau mystère que la journaliste Miren doit résoudre.

