La mise à jour de juin de la dynastie médiévale ajoute des moyens de flirter avec les PNJ et d’autres nouveaux contenus

Dynastie médiévale‘s Le flux de mises à jour continue d’arriver, cette fois avec une importante mise à jour de juin qui inclut un nouvel animal, le Lynx, une nouvelle profession, le Store Keeper, et un nouveau bâtiment, un Market Stall. Cette mise à jour est actuellement disponible sur la BRANCHE DE TEST du jeu.

Oh, et vous pouvez aussi flirter avec les PNJ maintenant. Même si c’est la période médiévale et que tout sent le chou, l’amour trouve un moyen.

C’est juste un rapide coup d’œil à ce que cette grande mise à jour ajoute, cependant. Il y a un tas d’autres nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs qui continuent de compléter l’expérience de Medieval Dynasty pendant sa période d’accès anticipé.

Chefs de village ! Relations, magasins, vendeurs – ces éléments et bien d’autres seront bientôt ajoutés à Medieval Dynasty.

Si vous voulez en savoir plus sur ce qui s’en vient, lisez notre dernière mise à jour Steam. https://t.co/BEV0m5ZoTypic.twitter.com/rUjYN1KnOW – Productions Toplitz (@Toplitz_Prod) 15 juin 2021

Tout d’abord, le nouveau système de flirt. Cela semble avoir été assez bien pensé, et vous pourrez offrir des cadeaux, raconter des poèmes et essayer de charmer les chaussettes d’un personnage PNJ. Flirter est l’une des quatre nouvelles caractéristiques et interactions des PNJ qui seront ajoutées à Medieval Dynasty.

Vous pourrez acheter des cadeaux auprès de marchands ambulants qui apparaissent de façon saisonnière dans les villages voisins. Cela complète la nouvelle génération de cartes, qui ajoute apparemment 26 nouveaux lieux pouvant apparaître sur la carte à tout moment, ce qui continue d’ajouter plus de détails au monde extérieur.

En plus de flirter, vous pouvez désormais devenir magasinier à temps plein dans le jeu. Cela arrive avec le nouveau rôle de construction de marché et de magasinier. Vous pouvez le stocker avec les ressources que vous collectez et les vendre à profit.

Un nouvel animal, le Lynx, n’est qu’une autre créature dont il faut s’inquiéter dans les forêts médiévales du jeu. Pour accompagner la nouvelle créature, il y a une refonte du système de combat animal, y compris un système d’avertissement (merci, Toplitz, merci) du moment où vous êtes sur le point d’être attaqué. Vous n’obtiendrez plus un jumpscare aléatoire lorsqu’un loup saute sur votre dos.

Les animaux perdront désormais tout intérêt pour vous si vous parvenez à vous échapper dans un bâtiment et ne contourneront pas les portes et les fenêtres comme une sorte de zombie. Oh, et ils ne commenceront pas au hasard à essayer de vous attaquer lorsque vous êtes simplement assis à l’intérieur.

Cette mise à jour comprend également une charge de ce que j’aime appeler des mises à jour « d’immersion » – comme les PNJ utiliseront désormais des outils sur le terrain, les villageois n’auront désormais besoin que de bois et de nourriture pendant les heures où ils sont au travail (ils se trient pendant leur temps libre) et quelques changements intéressants dans la génération de végétation. Ça a l’air bien jusqu’à présent.