Metallica : le leader du groupe est fan de maté et rend les Argentins fous

Ils Sont Fous Ces Coréens !

Éric Surdej a passé dix ans chez LG, un des chaebols coréens, l'un des leaders mondiaux de l'électronique de loisirs, d'abord comme Directeur général, puis comme PDG de LG France. Premier non-Coréen à être nommé patron d'une filiale de ce grand groupe, il a également été le seul à accéder au « saint des saints », le club très fermé des 400 cadres dirigeants mondiaux de LG Corporation. La description qu'il fait de la vie quotidienne dans une « boîte » coréenne est proprement hallucinante : dix, voire douze heures de travail par jour sous l'oeil inquisitorial d'une hiérarchie obsédée de notation et de rendement, une soumission fanatique à l'entreprise, une vie privée inexistante, une férocité extrême dans les rapports humains qui aboutit parfois à des affrontements physiques, des séminaires de motivation dignes d'une secte, et toujours cette injonction : « Pali ! Pali » : Plus vite ! Plus vite ! Qu'allait-il donc faire dans cette galère ? C'est qu'Éric Surdej, en vingt ans de carrière dans l'électronique de loisirs, avait également eu l'occasion d'observer l'extraordinaire efficacité de ses concurrents coréens, leur souci du détail lors de l'exécution d'une stratégie, leur capacité à mobiliser une énergie et une volonté presque illimitées pour parvenir à leurs fins. Marier l'esprit conquérant des Coréens et l'esprit de finesse français pour construire un « village gaulois » dans l'empire : voilà le challenge qu'il s'était fixé, et cela a marché ! Longtemps, LG France a eu les meilleurs résultats du groupe LG. Et puis finalement, comme tout village gaulois, il a été balayé par un nouvel empereur qui ne voulait voir qu'une seule tête coréenne ! Voici un livre qui va donner des éléments de comparaison à tous ceux, nombreux en France, qui pensent que le monde du travail est un enfer. Il explique aussi comment les chaebols coréens ont damé le pion aux keiretsus japonais, sans parler des entreprises occidentales. Il contient aussi quelques leçons dont ces dernières feraient bien de s'inspirer si elles veulent survivre dans une économie mondialisée où la Corée fait figure non plus de « jeune tigre », mais d'ogre à l'appétit insatiable.