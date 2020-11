Park Ha Sun a été rejetée de tous ses rôles pendant 4 ans – simplement parce qu’elle était mariée avec des enfants

Télévision KakaoLa chaîne YouTube officielle a révélé l’histoire véridique racontée par l’actrice, Parc Ha Sun à propos de ce qu’elle a vécu en tant qu’actrice mariée avec enfants.

Dans une conversation avec Kim Eana, Park Ha Sun a exprimé la difficulté d’être mère.

Elle a ensuite partagé qu’elle avait finalement réalisé la valeur du travail lorsqu’elle avait connu une accalmie dans sa carrière après s’être mariée et avoir eu des enfants.

J’ai pris une pause de mon travail pendant 2 ans après les rumeurs de rencontres et encore 2 ans après m’être mariée et avoir des enfants.

Mais ce qui est choquant, c’est la raison de l’écart de 4 ans dans sa carrière.

Selon Park Ha Sun, elle a été rejetée par les réalisateurs pour être mariée.

Ce qui me dérange encore plus, c’est que même s’ils sont des personnes plus âgées avec des mentalités plus âgées, ils disent qu’ils ne veulent travailler avec des actrices célibataires que lorsqu’ils sont mariés avec des enfants eux-mêmes. J’ai donc été poussé vers le bas de la liste des acteurs pendant un certain temps.

– Parc Ha Sun